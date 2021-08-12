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KTEZO, kamuya ait ödemeleri durdurma kararı aldı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) tarafından yapılan açıklamada, başta sigorta primleri olmak üzere kamuya ait ödemeleri durdurma kararı alındığı bildirildi.

12 Ağustos 2021 Perşembe 19:27
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KTEZO, kamuya ait ödemeleri durdurma kararı aldı

KTEZO tarafından yapılan açıklamada, sigorta primlerinin yanı sıra tüm kamu borçlarının ödenebilir olmaktan çıktığı savunularak, “Bu çerçevede esnaf ve zanaatkarlar olarak başta sigorta primleri olmak üzere tüm kamuya ait ödemeleri durduruyoruz. Eylemliliğimiz ülkeye dair endişe duyan tüm örgütlerle iş birliği içinde yükselerek devam edecek” denildi.

“KABUL EDEMEYİZ”

Ülkede 17 aydır salgının sürdüğü ve hükümetin bu dönemde yaptığı “tek görünür desteğin sigorta prim desteği” olduğu savunulan açıklamada, hükümetin sigorta prim desteğini de kaldırmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Odadan yapılan açıklamada, esnafın salgın nedeniyle yaşadığı sıkıntılara değinilerek, on binlerce kişinin işsiz kaldığı, binlerce işletmenin kapandığı, ciroların “yerlerde süründüğü” belirtildi.

Sigorta prim desteği sayesinde, halkın yatırımlarını tamamlayacak şekilde sigorta ödemelerine devam ederek hem sistemi ayakta tuttuğu hem de sağlık servislerinden yararlanabildiği kaydedilen açıklamada, “Şimdi o da yok ediliyor. Tek görünür destek olan prim desteğini kaldırmakla, eğer  işletme ve çalışanlarının ipini çekmiş olacaklarını anlayamayacak kadar halktan koptularsa gerçekten yandık.” denildi.

Odadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hükümetler, devletler insanların dar gününde önlem alamayacak kadar acizlik içine düşmüşlerse yapılabilecek fazla bir şey kalmaz. Bunu kabul edemeyiz, etmiyoruz. Yüksek maaşlı yöneticilerin 17 aydır bir gram fedakarlık yaptıklarını görmedik, göremedik. Küçücük bir dayanışma örneği gösterdiklerine şahit olmadık, olamadık. Daha fazla bekleyecek tahammülümüz kalmadı. Şimdi sıra bizde. Ödediğimiz dolaylı-dolaysız vergiler, harçlarla, fonlara yaptığımız katkılarla sırtımıza basa basa sürdürdükleri saltanatın bir sonu olmalı.”

“SİGORTA PRİMLERİ ÖDENMEYECEK”

Açıklamada, KTEZO’nun tüm mesleki birlik ve bileşenleri ile dün akşam toplantı yaptığı belirtilerek, toplantıda bu şartlar altında sigorta primlerinin ödenemeyeceğini dikkate alarak, ödememe kararı ürettiği ifade edildi.

Sigorta primlerinin yanı sıra tüm kamu borçlarının ödenebilir olmaktan çıktığının saptandığı görüşüne yer verilen açıklamada, “Bu çerçevede esnaf ve zanaatkarlar olarak başta sigorta primleri olmak üzere tüm kamuya ait olan ödemeleri durduruyoruz. Eylemliliğimiz ülkeye dair endişe duyan tüm örgütlerle işbirliği içinde yükselerek devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

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