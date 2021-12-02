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KTEZO, “ligten düşme” benzetmesi yaptı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), döviz, akaryakıt tedarikinin durması ve elektrik kesintileri gibi sorunlara işaret ederek, bu gibi sorunların üçüncü dünya ülkelerinde yaşandığını savundu ve “ligten düşme” benzetmesi yaptı.

02 Aralık 2021 Perşembe 18:09
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KTEZO, “ligten düşme” benzetmesi yaptı
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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), döviz, akaryakıt tedarikinin durması ve elektrik kesintileri gibi sorunlara işaret ederek, bu gibi sorunların üçüncü dünya ülkelerinde yaşandığını savundu ve “ligten düşme” benzetmesi yaptı.
KTEZO tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugünlerde işsizlik ve iflasların peş peşe yaşandığı ifade edilerek, “Bu durumun yaşanmış olmasının nedenleri arasında sadece salgını ve sadece TL değer kaybını görerek teselli mi bulacağız? Yani nedenler sadece dışarıdan mı geliyor?” diye soruldu.
Ülkede “derme çatma” bir yapı olduğunun savunulduğu açıklamada, “Hane halkının elde ettiği gelirin elektriğe, gaza, iletişim,  ulaşım, eğitime, sağlığa ve temel gıda harcamalarına yetmediği ülkeler kimlerdir? Bu sorunları yaşayan ülkelerin herkes de biliyor ki üçüncü dünya ülkeleri olduğu aşikar. Ligden düştük açıkçası” denildi.
Açıklamada, kararlılıkta yeniden başlanması gerektiği belirtilerek, dayanışmayla üstesinden gelinemeyecek bir sorun olmadığı da kaydedildi.

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