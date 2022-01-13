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KTEZO: “Maaş artışı yapılırsa, sosyal güvenlik fonları açıkta kalır…”

KTEZO, Asgari Ücret Komisyonu’nun aldığı son kararla aynı anda hem maaş artışı, hem de sosyal güvenlik fonlarına yatırım imkanını tümüyle ortadan kaldırdığını savundu.

13 Ocak 2022 Perşembe 19:30
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KTEZO: “Maaş artışı yapılırsa, sosyal güvenlik fonları açıkta kalır…”
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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, “Maaş artışı yapılırsa; sosyal güvenlik fonları açıkta kalır… Maaşlarda artış yapılmazsa çalışanların temel harcamaları açıkta kalır. Kırk satır mı? Kırk katır mı?” dedi.

Açıklamada, asgari ücretin brüt 7 bin TL olarak karara bağlanmış olmasının her işletme için çalışan başına bin 960 TL sosyal güvenlik fonlarına yatırım anlamına geldiğine dikkat çekilerek, bu rakamların kendi namına tek başına çalışan esnaf, zanaatkarlar için de geçerli olduğuna işaret edildi.

“Devlet, aldığı bu kararla zaten ciroları yarı yarıya azalmış olan esnaf, zanaatkarlar ve yanlarındaki çalışanları gözden çıkarmış oldu” ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle denildi: 

“Akaryakıt, tüp gaz, gıda, temizlik hijyen ürünleri, kira gibi temel zorunlu harcamaların yüzde 70’ler düzeyinde arttığı düşünüldüğü zaman, sorunun çalışanın veya esnafın alacak olduğu 6 bin TL maaştan ibaret olmadığı ortaya çıkar.

Kaldı ki mikro küçük boy işletmeler olan esnaf zanaatkar işletmelerinin tüm olumsuz koşullara rağmen bugüne kadar kendileri ve çalışanları için, göstererek veya göstermeyerek maaşları bu düzeylerde ödemeye alıştıklarını biliyoruz. İlgili herkes de biliyor.”

Asgari ücretin sadece seçimlik bir operasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun aynı zamanda sosyal güvenlik fonları için de bir tehdit olarak durduğunu, önlem alınmazsa, kayıt dışılığın alıp başını gitmesinin ayrıca değerlendirmeye alınmak zorunda olduğu kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Sonuç olarak kendi kendimize yaptığımız ve ödenemez duruma getirilen sosyal güvenlik harcamaları devasa bir sorun olarak seçim sonrasında bizleri beklemektedir. Belli ki boykotlar, itaatsizlikler, eylemlerle başlayacağımız bir yıla girmiş bulunuyoruz. Yarattığımız düzen temel ihtiyaçlarımızı karşılamaktan dahi uzaklaştı. Mesele budur.”

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