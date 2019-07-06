Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...

KTEZO, şoför okulları ile ehliyetlendirmeye yönelik çalışmaları hızlandıracak

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:40
KTEZO, şoför okulları ile ehliyetlendirmeye yönelik çalışmaları hızlandıracak

Kıbrıs Türk Şoför Okulları Birliği Yönetim Kurulu’nun, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na gerçekleştirdiği ziyarette şoför okulları ve trafik ile ilgili sorunlar üzerine görüşülerek, yapılabilecek işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, profesyonel/mesleki ehliyetlendirmenin uluslararası kurallar ve standartlara uyulması konusunda yapılabilecek çalışmalar ele alınırken, Birliğin KTEZO çatısı altında örgütlenmesi

de görüşüldü. Toplantıda ehliyetlendirmenin uluslararası kurallara ve standartlara uygunluğunun sağlanması amacıyla KTEZO’nun 3 yıldır yürüttüğü çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi.

Toplantıya Business Management School of Cyprus Direktörü Bülen Çetinkaya ve Trafik Eğitmen Eğiticisi Uzman Cemal Sunar da katıldı.

Toplantıda KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde yıllardır mesleki eğitim çalışmalarını yürüttüklerini, bu konuda önemli deneyimler elde ettiklerini, profesyonel ehliyetlendirme konusunda ise 3 yıldır Ulaştırma Bakanlığı ile görüşerek çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Kanber, şoför okulları ile işbirliği yaparak ülkenin en yakıcı sorunu olan profesyonel ve mesleki ehliyetlendirme süreçlerinin uluslararası standartlar çerçevesinde yürütülmesi için tüm aşamalarda çalışmaya hazır olduklarını ve böylece bu önemli sorunu artık daha çok canlar yanmadan sonlandırmak istediklerini ifade etti.

Şoför Okulları Birliği Başkanı Serdar Özbek de trafik sorununun sağlık ve eğitim kadar önemli bir sorun olduğunu, ülkedeki ehliyetlendirme süreçlerinin kabul edilemez olduğunu ve bu konuda sorunun çözümü için de KTEZO ile işbirliğine geç kaldıklarını ifade etti.

Anaokulundan başlayarak trafik eğitimlerinin okullarda geniş yer bulması gerektiğini belirten Özbek, bu ülkede her şeyden önce trafik kültürüne ihtiyaç olduğunu vurguladı. Özbek konuşmasında şoförlerin kırmızı ışıkta durmadıkları zaman ceza alacaklarını değil, saygısızlık yaptıklarını ve bir başkasının hayatını riske soktuklarını bilmeleri gerektiğini hatırlattı.

Özbek, şoför okulları olarak ehliyet için eğitimler yaptıklarını ancak taksi, kamyon, tır, dozer şoförlüğü ve motorlu kurye gibi mesleklerin profesyonel ehliyet kapsamında olduğunu söyledi. Bu konularda ülkede hiçbir çalışma olmadığını, müfredat ve standartların bu alanlarda ayrı ayrı oluşturulması gerektiğini vurgulayan Özbek, buna bağlı olarak eğitimlerin yapılmasının şart olduğunu kaydetti.

Özbek, KTEZO ile birlikte bu çalışmalarda yer alacaklarını söyleyerek sözlerini tamamladı.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga toplantıda Oda olarak bugüne kadar mesleki/profesyonel ehliyetlendirme ile ilgili uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Tulga, şoför okullarında eğitimci olan arkadaşların yeniden eğitimi, bugüne kadar verilmiş ve bundan sonra verilecek olan profesyonel sürücü belgelerinin kayıt altına alınması için gerekli sistemin kurulması ve tüm bu belgelendirme sürçlerinin uluslararası standartlarda olması için sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade etti. Projelerinin 2 yılı aşkın bir süredir ulaştırma bakanlarının önünde durduğunu, bakanlıkla işbirliği protokolü imzalanması halinde sektörlerle işbirliği içinde çalışmaların hemen başlayabileceğini kaydetti. Tulga, ihtiyaç duyulan nitelikli ve mesleki şoför eğitimlerinin başlatılmasının ülkede ciddi anlamda istihdam yanında trafik kaosu ve kazalarına da büyük ölçüde çözüm getireceğini vurguladı.

(BRT/MAIL)

banner22
Anahtar Kelimeler:
KTEZOŞoför Okulları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Doğu Akdeniz mesaj
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Doğu Akdeniz mesaj
20 yaşındaki Yunus Alkan yaşamını yitirdi!
20 yaşındaki Yunus Alkan yaşamını yitirdi!
Özersay: Doğu Akdeniz'de denge kurulduğunu belirtti
Özersay: Doğu Akdeniz'de denge kurulduğunu belirtti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim