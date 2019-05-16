KTEZO: Son 10 Yılda Hükümet Kurup Bozma İşi Oyuncak Haline Getirildi…

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, 45 yılda 40 hükümetin kurulduğu ve bozulduğu, özellikle de son 10 yılda hükümet kurup bozma işinin hızlandığına işaret ederek, “Bunun oyun değil, sanki oyuncuk haline getirildiği, iplerin elde tutulamadığı ve yönetim zafiyeti yaşandığı” görüşünü savundu.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan, hükümetin bozulması ve yeni hükümet arayışlarıyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, ”tüm bunlara rağmen hükümet kurma heveslerinin de hiç eksilmediği, KKTC’nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla, turizm, eğitim, sağlık politikaları ile daha da içinden çıkılamaz noktalara doğru sürüklendiği bir ortamda bu heveslenme durumunun ise dikkate değer olduğu” belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu durum koltuk hevesi, istikrar sağlama gayesi, sorunları çözme azmi gibi nedenlerle izah edilemez. En azından bu kadar sıklıkla hükümet değiştirmemizin nedeni bunlar olamaz. Olsa, olsa bu ölümcül dünyada hükümet üzerinden avantaj elde etmek, taraftarı memnun etmek, partiyi ayakta tutmak için yapılan oyunlar olarak değerlendirilmelidir.”

“HÜKÜMETLERİN KURULUP BOZULMASIYLA İLGİLENEN İNSANLARIN SAYISI AZALDIKÇA AZALDI”



Yıllar içinde edinilen bu alışkanlık ve kültürden oluşan siyasal yaklaşımın kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, “bu şekildeki yaklaşımın umut, heyecan ve beklenti dahi yaratmadığı, nitekim hükümetlerin kurulup, bozulmasıyla ilgilenen insanların sayısının ise azaldıkça azaldığı” ifade edildi.Hükümetten daha çok kimin bakan, kimin müsteşar, kurumlara müdür ve yönetici olacağının tartışıldığı bir ortamda politikaların ne olacağına ilişkin hiçbir tartışma yapılmadığı eleştirisinin de yer aldığı açıklamada, istihdam artışı, yoksulluğa dur diyecek politikalar, eğitimde ve sağlıkta iyileşme sağlanması, katma değer artışı ve gelirin tabana yayılması gibi temel politikaların gündem dahi olamadığı; bunların sadece yazılı metin olarak hükümet programlarında olacağı ancak kimsenin dönüp bakmayacağının da bir gerçek olduğu savunuldu.Açıklamada, “Tüm bu olumsuzlukların gerekçesi olarak ‘sebebi para puldur, tanınmamışlık, ambargodur, yaşadığımız topraklar Rum ve Yahudi toprağıdır’ dense bile, bu gerekçelerin hiçbir tutar yanı yoktur. Aslında sorun bizlerden ibarettir” ifadeleri kullanıldı.Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:“Sorun biziz! Özgüven eksikliğidir. Söylediklerimizle yaptıklarımız arasındaki çelişkinin büyümesidir. Kişileri, tarafları, şirketleri büyütelim derken, toplumu yerden yere vurmamız, çevreyi, doğayı talan etmemizdir. Yana yana gelememek, omuz omuza verememektir. Aklı yüreği birleştirememektir sorun. Taleplerimiz belli, beklentiler açık, yapılması gerekenler aşikardır. Samimiyet ve irade testi bir kez daha başlıyor. Her gün yeni bir güne doğarız!”