Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare
Fortnite 9. sezon başladı!
Fortnite 9. sezon başladı!
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
ABD tarihinde bir ilk: Üç...

KTEZO: Son 10 Yılda Hükümet Kurup Bozma İşi Oyuncak Haline Getirildi…

16 Mayıs 2019 Perşembe 11:38
KTEZO: Son 10 Yılda Hükümet Kurup Bozma İşi Oyuncak Haline Getirildi…
banner44

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, 45 yılda 40 hükümetin kurulduğu ve bozulduğu, özellikle de son 10 yılda hükümet kurup bozma işinin hızlandığına işaret ederek, “Bunun oyun değil, sanki oyuncuk haline getirildiği, iplerin elde tutulamadığı ve yönetim zafiyeti yaşandığı” görüşünü savundu.
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan, hükümetin bozulması ve yeni hükümet arayışlarıyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, ”tüm bunlara rağmen hükümet kurma heveslerinin de hiç eksilmediği, KKTC’nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla, turizm, eğitim, sağlık politikaları ile daha da içinden çıkılamaz noktalara doğru sürüklendiği bir ortamda bu heveslenme durumunun ise dikkate değer olduğu” belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Bu durum koltuk hevesi, istikrar sağlama gayesi, sorunları çözme azmi gibi nedenlerle izah edilemez. En azından bu kadar sıklıkla hükümet değiştirmemizin nedeni bunlar olamaz. Olsa, olsa bu ölümcül dünyada hükümet üzerinden avantaj elde etmek, taraftarı memnun etmek, partiyi ayakta tutmak için yapılan oyunlar olarak değerlendirilmelidir.”
“HÜKÜMETLERİN KURULUP BOZULMASIYLA İLGİLENEN İNSANLARIN SAYISI AZALDIKÇA AZALDI”

banner41
Yıllar içinde edinilen bu alışkanlık ve kültürden oluşan siyasal yaklaşımın kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, “bu şekildeki yaklaşımın umut, heyecan ve beklenti dahi yaratmadığı, nitekim hükümetlerin kurulup, bozulmasıyla ilgilenen insanların sayısının ise azaldıkça azaldığı” ifade edildi.
Hükümetten daha çok kimin bakan, kimin müsteşar, kurumlara müdür ve yönetici olacağının tartışıldığı bir ortamda politikaların ne olacağına ilişkin hiçbir tartışma yapılmadığı eleştirisinin de yer aldığı açıklamada,  istihdam artışı, yoksulluğa dur diyecek politikalar, eğitimde ve sağlıkta iyileşme sağlanması, katma değer artışı ve gelirin tabana yayılması gibi temel politikaların gündem dahi olamadığı; bunların sadece yazılı metin olarak hükümet programlarında olacağı ancak kimsenin dönüp bakmayacağının da bir gerçek olduğu savunuldu.
Açıklamada, “Tüm bu olumsuzlukların gerekçesi olarak ‘sebebi para puldur, tanınmamışlık, ambargodur, yaşadığımız topraklar Rum ve Yahudi toprağıdır’ dense bile, bu gerekçelerin hiçbir tutar yanı yoktur. Aslında sorun bizlerden ibarettir” ifadeleri kullanıldı.
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:
“Sorun biziz! Özgüven eksikliğidir. Söylediklerimizle yaptıklarımız arasındaki çelişkinin büyümesidir. Kişileri, tarafları, şirketleri büyütelim derken, toplumu yerden yere vurmamız, çevreyi, doğayı talan etmemizdir. Yana yana gelememek, omuz omuza verememektir. Aklı yüreği birleştirememektir sorun. Taleplerimiz belli, beklentiler açık, yapılması gerekenler aşikardır. Samimiyet ve irade testi bir kez daha başlıyor. Her gün yeni bir güne doğarız!”

banner22
Anahtar Kelimeler:
KTEZO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’ye geliyor
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’ye geliyor
Kıbrıs İlim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na Öğrenci Kabulüne Başladı
Kıbrıs İlim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na Öğrenci Kabulüne Başladı
BKP: “Akdeniz’deki Doğal Gaz Aramaları Tehlikeli Bir Noktaya Ulaştı”
BKP: “Akdeniz’deki Doğal Gaz Aramaları Tehlikeli Bir Noktaya Ulaştı”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim