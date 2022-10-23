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KTEZO, yeni esnaf kooperatifi kurulmasını eleştirdi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası(KTEZO), esnaf ve küçük işletmelere yönelik kurulan yeni kooperatif kurulmasına destek veren “tüccar” kesimini eleştirdi.

23 Ekim 2022 Pazar 12:46
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KTEZO, yeni esnaf kooperatifi kurulmasını eleştirdi



KTEZO Örgütlenme ve Birliklerden Sorumlu Mahmut Kanber, yaptığı yazılı açıklamada, “Tüccarlar esnaf kooperatifi kurma hakkını nereden buluyorlar, bu hakkı kendilerinde görmelerini sağlayan işbirliklerine açık olması kabul edilemez” dedi.

Odayı açıklama yapmaya çağıran Kanber, “KTTO kimin himayesindedir, hangi akılla kimi himaye etmeye çalıştığı yeni bir esnaf kooperatifinin kurulmasına öncülük eden ve bu durumu meşrulaşmasına yandaşlık eden hafızayı unutmayacağız” dedi.

Kanber, kooperatifin kurulmasının Kıbrıs Türk esnafının örgütlü yapısına yönelik yapılan “müdahale” olduğunu ileri sürdü.

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