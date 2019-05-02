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KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı

02 Mayıs 2019 Perşembe 20:53
KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 27-28 Nisan 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 10 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken 24 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartını görerek 1 maç ceza aldı.

27 Nisan 2019 - 28 Nisan 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:

KIRMIZI KART CEZALILARI

TAKIM

FUTBOLCU

CEZA

ESENTEPE KKSK

JUNIOR ANTHONY MFEDE

3 MAÇ

LEFKE TSK

MEHMET VOLKAN

3 MAÇ

ESENTEPE KKSK

HÜSEYİN BAHÇECİ

1 MAÇ

GÖNYELİ SK

OĞULCAN BALCI

2 MAÇ

LEFKE TSK

ŞEVKET US

1 MAÇ

YALOVA SK

MAHMUT İNECİ

1 MAÇ

YALOVA SK

SELÇUK DİLİK

1 MAÇ

OZANKÖY SK

AHMET BİÇEN

1 MAÇ

OZANKÖY SK

BERK ÖZDEMİRTAŞ

1 MAÇ

MORMENEKŞE GB

ERTAN MENEKŞELİ

1 MAÇ

ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI

TAKIM

ANTRENÖR / YÖNETİCİ/PERSONEL

CEZA

BİNATLI YSK

MUSTAFA YAĞAN

1 MAÇ

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4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

FUTBOLCU

TAKIM

HAMİS ÇAKIR

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

MEHMET ÇİL

MARAŞ GSK

HALİL İBRAHİM ÇOCUK

HAMİTKÖY ŞHSK

EMİR DOLU

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

İSMET PAŞA PEHLİVAN

AKOVA VUDA TÇB

HÜSEYİN TAŞÇI

BİNATLI YSK

BAYRAM ANDAY

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

HÜSEYİN KONYALIOĞLU

KARŞIYAKA ASK

HASİP ULUHAN

DOĞANCI SK

MENTEŞ MERTKAYA

GÖNYELİ SK

RİFAT HACIARİFOĞLU

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

MUAMMER TİP

BİNATLI YSK

İBRAHİM HATAY

BAF ÜLKÜ YURDU

YEKTA POLAT

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

TUĞRULŞAN GÜNAY

TÜRK OCAĞI LİMASOL

MERT ALİ DEMİR

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

ABBAS GÜLER

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

KADİR DOĞAN

KARŞIYAKA ASK

MERT ATEŞ

HAMİTKÖY ŞHSK

MUHAMMET HASAN ÇİRKİN

GENÇLİK GÜCÜ TSK

DOĞUKAN ÖZDİKEN

YENİCAMİ AK

WANDERSON MIRANDA

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

SERHAT DESTE

HAMİTKÖY ŞHSK

EFOSA FRANCIS ONA

ESENTEPE KKSK

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 28/04/2019 tarihinde, Karaoğlanoğlu Orhan Dural stadında Merit Alsancak Yeşilova S.K. – Yenicami A.K. arasında oynanan K-Pet Süper Lig müsabakası başlamadan önce, M.A.Y.S.K. taraftarlarından bir grup seyircinin, Y.A.K. taraftarlarından bir gruba saldırıp darp ettiği ve 11/2018-2019 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilen saha olayları ile ilgili gözlemci raporu incelenmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde, Merit Alsancak Yeşilova S.K.’na DT 52(1)(f)’nin ihlalinden dolayı 52(4) uyarınca 1 maç saha kapatma cezası ile birlikte 1,000.-TL para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 27/04/2019 tarihinde, Doğancı Emek stadında, Doğancı S.K. – Göçmenköy İ.Y.S.K. arasında oynanan K-Pet 1.lig müsabakasının 85.nci dakikasında, Doğancı S.K. Başkanı Cemal Tabak’ın müsabaka hakemine yönelik saldırıda bulunması, keza Doğancı S.K. taraftarlarının neden olduğu saha olayları, 11/2018-2019 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilen meseleler ile ilgili raporlar incelenmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde,

a) Doğancı S.K. Başkanı Cemal Tabak’a, DT 44(1) ve (22)’nin ihlalinden dolayı DT 44(2) uyarınca, 200 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine

b) Doğancı S.K.’ne, taraftarlarının neden olduğu saha olayı nedeni ile, DT 52 (1)(A)’nın ihlalinden dolayı DT 52 (1) ve (2) uyarınca 1 maç saha kapatma cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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