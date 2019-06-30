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KTFF Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2018-2019 Futbol Sezonu Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

30 Haziran 2019 Pazar 15:41
KTFF Olağan Genel Kurulu yapıldı

Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen Genel Kurul’a 26 üye kulüp temsilcisi katıldı.

Genel Kurul’da Divan Başkanı Arslan Bıçaklı, Divan Sekreterleri ise Bayar Piskobulu ve Hasan Besim seçildi.

Ardından KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu bir konuşma gerçekleştirirdi ve birçok konuya değinerek faaliyet raporunu okudu.

Mali raporu ise Mali denetçi Demir Adanır adına Ozan Bozkuzu okudu.

Genel Kurulda mali rapor ve faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul dilek ve temennilerin ardından sona erdi. 

6 takım katılmadı KTFF Olağan Genel Kurulu’na 26 takım katılım gösterirken;

Düzkaya, Ozanköy, Maraş, Esentepe, Gönyeli ve Lefke takımları Genel Kurul’a katılmadı.

Tüzükte değişiklik Genel Kurul’da tüzükte de değişikliğe gidildi. Buna göre Başkanlık Kriterleri bölümüne bir madde daha eklendi ve “Üye kulüplerde veya federasyon yönetiminde en az 3 yıl görev yapması gerekmektedir” maddesi oy birliğiyle tüzüğe eklendi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada 10 Kasım 2010 yılından beridir görevde olduklarını ve bu görev süreleri boyunca yanlarında olan tüm kulüp başkanlara teşekkür ettiğini kaydetti.

Spor Dairesi ile ilgili hükümetin atamaları konusundaki tartışmalara anlam veremediğinin altını çizen Sertoğlu, “Bu neyin kavgasıdır anlamadım. Spordaki milyonları kim nereye harcayacak onun kavgasını mı veriyorlar. İnsanlar dışarıda bize gülüyor. Bu noktada bir ciddiyet, bir devlet adamlığı olması lazım.” dedi.  

Sertoğlu, “KTFF olarak yaklaşık 3-4 aydır spor toto ve bunun gibi birçok konuda çalışmalar gerçekleştirdik. Milli Piyangolar Dairesi Müdürü ile, eski Başbakanla ve Spor Dairesi Müdürü ile toplantılar yaptık. Derdimizi anlattık ve bunu başardık. Buradan çıkacak gelir bizim kulüplerimize dağıtılacak.”diye konuştu ve bu konu ile ilgili son 1 buçuk ayda muhattap dahi bulamadıklarını kaydetti. Bunun zorlu bir süreç olduğunu ifade eden Sertoğlu, “Gel şimdi yeni gelecek olanlara 3 ay daha bu konuyu anlat, açıkla. Sahalar nasıl yetişecek kimsenin umrunda bile değildir.”dedi. 

(Sporyeni / Hüseyin Kral)

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