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KTFF Yönetim Kurulu'ndan önemli karar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu toplanarak bazı kararlar aldı.

17 Ağustos 2021 Salı 16:33
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KTFF Yönetim Kurulu'ndan önemli karar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu toplanarak bazı kararlar aldı.

İŞTE KTFF YÖNETİM KURULU KARARLARI:

KTFF Yönetim Kurulu 11 Ağustos 2021, Perşembe günü aşağıdaki kararları almıştır:

  1. Aşağıda açıklanan maddenin KTFF Disiplin Talimatı 46’ncı maddesine (12) fıkra olarak eklenmesine

(12) Resmi müsabakanın başlamasına 5 dakika önceden sahada /yeşil zeminde bulunmayan takımlara her ihlali nedeniyle ihlalin yapıldığı günkü/uygulanan 1 (Bir) asgari ücret cezası verilmesine;

  1. Aşağıda açıklanan maddenin KTFF Disiplin Talimatı 46’ncı maddesine (13) fıkra olarak eklenmesine;

(13) Covid 19 kuralları çerçevesinde müsabakaya katılacak tüm takımlardaki görevli ve/veya futbolcuların her resmi müsabaka öncesi çift doz aşı (tek doz olan aşılar dahil) ve 72 saat önceden PCR testi yaptırmaları ve bunları yazılı olarak saha görevlilerine bildirmeleri gerekmektedir. Maç günü ve öncesi herhangi bir takımda pozitif vaka çıkması halinde, pozitif vaka sayısına bakılmaksızın müsabakanın oynatılmasına, sahaya gitmeyen takım veya sahaya çıkmayan takıma HÜKMEN MAĞLUBİYET cezası verilmesine;

  1. KTFF Yönetim Kurulu 2022-2023 sezonundan itibaren uygulanabilmesi için AKSA Süper Lig ile AKSA 1. Lig’de bulunan takım sayılarının 14 olarak değiştirebilmek için tüm futbol paydaşlarıyla görüşme başlatılmasına karar verilmiştir.
Son Güncelleme: 17.08.2021 16:41
Anahtar Kelimeler:
KTFF
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