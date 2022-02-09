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KTFF’den Falyalı için başsağlığı mesajı

09 Şubat 2022 Çarşamba 13:25
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KTFF’den Falyalı için başsağlığı mesajı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını kaybeden Mağusa Türk Gücü eski başkanlarından iş adamı Halil Falyalı’nın vefatından duyulan derin üzüntü dile getirildi.

Açıklamada; “Ülkemizin tanınmış iş insanlarından, geçmişte Mağusa Türk Gücü’nde kulüp başkanlığı yapmış Halil Falyalı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Falyalı’ya ve aynı olayda yaşamını yitiren Murat Demirtaş’a Allah’tan rahmet, yaslı aileleri, Mağusa Türk Gücü camiası ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

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