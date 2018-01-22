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KTGB: “Demokrasinin kara günü”

KTGB Yönetim Kurulu adına Başkan Sami Özuslu yaptığı yazılı açıklamada, basında yer alan haber ve yorumlara şiddet kullanarak cevap vermenin ‘demokrasi dışı’ olduğunu ifade etti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 18:03
KTGB: “Demokrasinin kara günü”
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu, basın özgürlüğünün geriletilmesine karşı her türlü girişime karşı çıkılacağına vurgu yaparak, Afrika gazetesine yönelik bugünkü saldırıyı ‘demokrasinin kara günü’ olarak niteledi.

KTGB Yönetim Kurulu adına Başkan Sami Özuslu yaptığı yazılı açıklamada, basında yer alan haber ve yorumlara şiddet kullanarak cevap vermenin ‘demokrasi dışı’ olduğunu ifade etti.

Özuslu,  Afrika gazetesine yönelik saldırıda yaşanan güvenlik zaafiyetine de değinerek, “Ülkemizde sadece basın özgürlüğü değil, basın kuruluşlarının ve basın mensuplarının da tehlike altında olduğunu yaşayarak gördük” dedi.

Kıbrıs Türk basınının, farklı görüşlerin dile getirildiği özgürlükçü bir anlayışa sahip olduğunu anlatan Sami Özuslu, çok sesliliğin çağdaş demokrasilerin övünç kaynağı olduğunu belirtti.

Uluslararası gözlemcilerin hazırladığı son raporlarda da Kuzey Kıbrıs’taki basının iyi bir puanla ‘özgür ülkeler’ arasında yer aldığını anımsatan Özuslu, “Övüneceğimiz değerlerimizi ortadan kaldıracak adımlar bize ancak utanç olarak geri dönecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika gazetesine yönelik açıklamalarını ‘hem basın özgürlüğü hem de iki ülke halkları açısından talihsizlik’ olarak niteleyen Özuslu, bu tür yaklaşımların toplumsal huzursuzluk ve güvensizlik yaratması yanında çatışmacı niyetleri de provoke ettiğini görüşünü dile getirdi.

Sami Özuslu, “düşünceye düşünceyle karşılık verilmesinin” herkesin hakkı olduğunu, ancak şiddetin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

“Herkes beğenmediği gazeteyi yakmaya, hoşuna gitmeyen köşe yazarını linç etmeye kalkarsa neler olabileceğini herkes düşünsün” diyen Özuslu, Afrika gazetesine yönelik eylemde tutuk davrandığı gerekçesiyle güvenlik güçlerini de eleştirdi.

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Selçuk uzkan 2018-01-22 19:01:39

En büyük TC.

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