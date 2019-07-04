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KTGB'nin 2019 Gazetecilik Ödülleri Açıklandı

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:52
KTGB'nin 2019 Gazetecilik Ödülleri Açıklandı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) geleneksel “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri” ile “Hizmet Onur Ödülleri”ni alanlar belirlendi.

KTGB Ödül Yönetmeliği uyarınca saptanan ödüller, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla düzenlenecek resepsiyonda sahiplerine verilecek.

Yönetmelik gereği Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri’ni ‘Ödül Komitesi’, Hizmet Onur Ödülleri’ni ise KTGB Yönetim Kurulu belirliyor.

KTGB’den yapılan açıklamaya göre, Belgin Demirel başkanlığında Mustafa Kortun, Nezire Gürkan, İbrahim Özejder ve İzzet Volkan’dan oluşan Ödül Komitesi’nin yaptığı değerlendirmeler sonucu 2019 yılı ödülleri şu şekilde belirlendi:

MEDYA BAŞARI VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ 2019… RÖPORTAJ DALINDA TAK’A DA ÖDÜL

1. Yazılı Basın ve Yeni Medya Yayınları

a) Haber:    

Fehime Alasya (Yenidüzen Gazetesi) “Gecikseydik vicdanımızın hesabı ağır olurdu” başlıklı haberiyle

b) Fotoğraf

Özmen Yılancılar (Kıbrıs Gazetesi) “Şehit Hüseyin Ruso 55 yıl sonra sevenlerinin istediği yerde toprağa verildi” fotoğrafıyla

c) Röportaj

i) Tünay Mertekçi (Voice Of The Island) “Kıbrıs Türk ve Rumlar işçi hareketinin tarihine damga vurdu”-PEO Örgütlenme Sekreteri Hristos Tombazos’la röportajla

ii) Özgül Gürkut Mutluyakalı-Fezile Atüf Öksüz (TAK) “KKTC’ye giden yol”-35 yıl sonra 15 Kasım 83’ü anlatıyorlar röportaj dizisiyle

d) Süreli Dergi ve/veya Gazete Eki                 

Kıbrıs Ekran Eki (Kıbrıs Gazetesi)

e) Süreli Köşe Yazısı                                         

Ali Baturay (Kıbrıs Gazetesi) “Kim farklı, kim tuhaf, kim marjinal?” başlıklı yazısıyla

2. Televizyon

a) Haber

Özlem Tüylüoğlu (BRTK) “Ciklos Sel Felaketi” haberi 7-8 Aralık 2018

b) Haber Programı     

i) Pembe Paşaoğluları (BRTK) “1’inci Boyut” programıyla

ii) İltaç Aslım, BRTK, “Hukuksal Görüş” isimli programıyla                                  

c) Haber İçerikli Görüntü

Ali Cüneyt Sağdıç (BRTK) Ciklos sel felaketinden görüntülerle

d)Spor

Vasvi Kuni (Kanal Sim) “Ada balıkçısı” programıyla

3. Radyo

a) Eğitim/Kültür Programı, Amber Eker (Radyo Vatan) Eğitim- Kültür ve Tarih programı ile

ÖZEL ÖDÜLLER 2019

1) Genç Yetenek Özel Ödülü

a) Evrim Kamalı- Kamalı Haber Ajansı

b) Dila Şimşek-Yenidüzen Gazetesi

c) Özlem Çimendal- Haberci Gazetesi

2) Barış Gazeteciliği Özel Ödülü

a) AGİT Basın Özgürlüğü Ofisi’ne- Kıbrıs’taki barış gazeteciliğine maddi ve manevi katkılarından dolayı

b) Kyrakos Cambazis- Kıbrıs Gazetesi

c) Gazedda Kıbrıs-Alternatif Gazetecilik odaklı yayınlarıyla, yeni medya olanaklarını yaratıcılıkla kullanarak, Kıbrıs’ta barışçı düşünceye katkıda bulunduğundan dolayı.

3) Medyada Hakan Çakmak Kültür/Sanat Ödülü

a) Ogün Erciyas (BRTK) “Şehit Erdoğan Rifat anısına, Hayat Bazen Tatlıdır – Abdülazim Aziz Topluluğu” isimli yapıtla

b) Engül Atamert (BRTK) Dünya müzikleri hakkında ürettiği geniş bilgi verici radyo programları ile fark yaratmasından dolayı.

4) Gazetecilik Mesleğine Katkıdan Bulunan Akademik Çalışma Ödülü

a) Sultan Emre (Lefke Avrupa Üniversitesi) “Kıbrıs Türk Yazılı Basınında Çocuğun Temsili” başlıklı tezi dolayısıyla

HİZMET ONUR ÖDÜLLERİ

KTGB Yönetim Kurulu ise bu yıl 15 kişiye ‘hizmet onur ödülü’ verilmesini kararlaştırdı.

KTGB üyeleri arasında yapılan değerlendirmede, 25 fiili yılını doldurmuş ve ‘onur ödülü’ almaya hak kazanmış 80 civarında gazeteci bulunduğu belirlendi. KTGB Yönetim Kurulu, basın kartının alınış tarihi ve yaş kriterlerini de dikkate alarak, bu yıl ödül verilecek üye sayısını 15 kişiyle sınırladı.

Buna göre ‘hizmet onur ödülü’ alacak KTGB üyeleri şöyle:

“Fatma Kişmir, Cafer Özsoykal, Mustafa Evliya, Ayşe Aydın, Kozan Pakkaner, Işın Dervişel, Hüseyin Yalyalı, Zafer Kodan, Mete Tümerkan, Abdullah Suiçmez, Ahmet Hacıvelioğlu, Şifa Hacet, Yeşim Özgencil, Hüseyin Kıral, Raziye Kocaismail”

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Anahtar Kelimeler:
KTGBGazetecilik Ödülleri
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