Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...

KTGB'’nin Dünya Basın Özgürlüğü Günü Etkinlikleri İsmail Saymaz Söyleşisiyle Başlıyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin düzenlediği 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinlikleri, gazeteci yazar İsmail Saymaz söyleşisiyle başlıyor.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 11:35
KTGB'’nin Dünya Basın Özgürlüğü Günü Etkinlikleri İsmail Saymaz Söyleşisiyle Başlıyor
banner44


Birlik açıklamasına göre, 3 Mayıs Cuma akşamı saat 20:00’de KTGB konferans salonunda yer alacak söyleşide, Saymaz, “Günümüz Türkiye’sinde gazeteci olmak” üzerine konuşacak.

Gazeteci yazar İsmail Saymaz Türkiye’de yaşadığı deneyimleri paylaşırken, okurları için kitaplarını da imzalayacak.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyetinin ardından gazeteciliğe Rize’de başlayan Saymaz, 2016 yılından bu yana Hürriyet gazetesinde muhabir olarak görev yapıyor. Özellikle insan hakkı ihlalleri ve düşünce özgürlüğü konularında kaleme aldığı yazı dizileri ve özel haberleriyle tanınıyor.

2014 yılında Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün “100 Basın Kahramanı” listesinde yer alan Saymaz bugüne kadar yirmiye yakın davada yargılandı.

Muhabir olarak onlarca ödüle layık görülen Saymaz, çok sayıda kitaba da imza attı.

banner41
İletişim yayınlarından çıkan Türkiye IŞİD kitabıyla örgütün Türkiye’deki örgütlenmesini, eylemlerini ve bu konuda açılan tüm davaları titizlikle inceledi. Yine aynı yayın evinden Kimsesizler Cumhuriyeti kitabında Türkiye’nin tarikatlar ve cemaatlerin istismarı altında kaldığını, yoksul aile çocuklarının buralarda yaşadığı dramı tanıklıklarıyla anlattı; her iki kitabı da Türkiye’de büyük yankı uyandırdı.

Fıtrat, İş Kazası Değil Cinayet, Sözde Terörist, Esas Duruşta Cinayet, Çay Güzeli kitapları da en çok okunan kitapları arasında yer aldı.

ETKİNLİKLER KUZEY KIBRIS’TA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KONULU PANEL İLE DEVAM EDECEK

KTGB’nin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü çerçevesinde düzenlediği etkinlikler
6 Mayıs Pazartesi gecesi Kuzey Kıbrıs’ta Basın Özgürlüğü konulu panel ile devam edecek. Bunu 7 Mayıs Salı sabahI Genç Bakış Açısıyla Basın Özgürlüğü konulu kompozisyon yarışması ödül töreni ile aynı gece yapılacak Kayıpların İzinde Nobel’e doğru konulu söyleşi takip edecek.

Etkinlikler, 8 Mayıs Çarşamba akşamı Mümkün (Possible) AB Projesi açılış etkinliği ve resepsiyonu ile son bulacak.
 

banner22
Anahtar Kelimeler:
KTGB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DP 1 Mayıs pikniği düzenledi
DP 1 Mayıs pikniği düzenledi
Eski milletvekili Nazım Beratlı'dan sert tepki!
Eski milletvekili Nazım Beratlı'dan sert tepki!
Afrodit ve Parseller İçin Anlaşmalar Sağlanıyor
Afrodit ve Parseller İçin Anlaşmalar Sağlanıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim