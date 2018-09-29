KTGB’nin Yönetimi Kurulu belli oldu

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu’nun olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.

Birlik Kompleksi konferans salonunda yer alan Genel Kurul’da divan oluşturuldu.

Ardından Faaliyet ve Mali raporlar oybirliği ile aklandı. Yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Yönetim kurulu üyeliği için, üye sayısı kadar aday olduğu için yeni üyeler seçim yapılmadan oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre birlik yönetimine,

1. ALİ CANSU

2. ARTUN ÇAĞA

3. DİLEK ÖNCÜL KODAN

4. FATMA ARPALIKLI

5. İBRAHİM GÜNEŞER

6. MUSTAFA KORTUN

7. SAMİ ÖZUSLU

8. SİMGE ÇERKEZOĞLU

9. TARKAN KAVAZ seçildi.

HIFSİYE RUH VE ENGİN DERVİŞAĞA da yedek üye oldu.

Seçimin ardından yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda aslı ve yedek üyelerin tümü de görev aldı.

Buna göre: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Genel Sekreter Simge Çerkezoğlu, Başkan Vekili Mustafa Kortun, Örgütlenme Sekreteri Fatma Arpalıklı, Lokal Sorumlusu Artun Çağa, Mali Sekreter İbrahim Güneşer, Dış ilişkiler Sorumlusu Dilek Öncül Kodan, Basın ve Halkla ilişkiler Sorumlusu Ali Cansu, Sosyal İlişkiler Sorumlusu Tarkan Kavaz ve Eğitim Sekreterleri Hıfsiye Ruh ve Engin Dervişağa.

BRT