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KTHES'in eylemi devam ediyor...

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, "Haklı taleplerimiz karşısında başlatmış olduğumuz eylemimiz neticesinde ek-mesaiye gelmeme kararımız devam etmektedir” dedi.

27 Aralık 2021 Pazartesi 20:20
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KTHES'in eylemi devam ediyor...
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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “Haklı taleplerimiz karşısında başlatmış olduğumuz eylemimiz neticesinde ek-mesaiye gelmeme kararımız devam etmektedir” dedi.

Özgöçmen, eylemleri neticesinde ilerleyen günlerde aksaklıklar yaşanacağının aşikar olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Sadece bir yeri örnek vermemiz gerekir ise yoğun bakım servislerinde personel eksikliğine bağlı yatak sayısında eksiltme yapılması zorunlu olmuş ve yatak azaltmaya başlanmıştır. Halihazırda vardiya sistemini çevirebilmek için bile ek mesai yapılması gereken serviste çalışma saatlerini tamamlamak için görevde olan meslektaşlarımız dışında ikinci bir nöbete yani ekstra nöbete gelinmeyeceği için serviste yatak eksiltilmek durumunda kalınmıştır.”

“Bu aksaklık sonucunda yoğun bakım ihtiyacı doğabilecek tüm hastalar sevk edilmek durumunda kalınacaktır” diyen Özgöçmen, etkin ve verimli bir hizmet sunulabilmesi adına vardiyalarda mevcut hemşire sayısı yeterli bulunamayacağı için ciddi sorunlar yaşanmaması adına bu yolu tercih ettiklerini belirtti.

Özgöçmen, “Daha anlaşılabilir olması adına ise 1 Ocak tarihinde tutulacak nöbetlerin tamamının ek-mesai olması neticesinde içeride sendikamızın üyesi bulunmayacağı da ayrı sorun yaşatacaktır” ifadelerini kullandı.

“ETKİN VE VERİMLİ BİR HİZMET SUNULAMAYACAK”

KTHES Başkanı Özgöçmen, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Daha anlaşılabilir olması adına 1-2 günü örnek yazacak olursak ise 29 aralık günü 2/9 nöbetinde 1 hemşire, 9/7 nöbetinde ise 0 personel olacaktır.

30 aralık günü 9/7 nöbetinde 1 hemşire, 31 aralık günü 7/2 nöbet saatinde 0 hemşire, 1 ocak tarihinde ise 7/2 nöbetinde 1 hemşire, aynı gün 2/9 ve 9/7 nöbetinde personel bulunmayacaktır. Arada yazmadığımız nöbetlerde ise 2 veya en fazla 3 personel bulunacaktır.

Yoğun bakım servisleri özellikli yerler olup yazdığımız sayılar bakımından servisin nöbetlerinin dönemeyeceği gibi etkin ve verimli bir hizmet sunulamayacaktır.”

“OLUMSUZLUKLARIN SORUMLUSU MALİYE BAKANINA AİT”

Tüm bunların ardından ortaya çıkabilecek tüm olumsuzlukların sorumluluğunun Maliya Bakanı Dursun Oğuz’a ait olacağını da yeniden hatırlatan Özgöçmen, “Maliye Bakanı Sn. Dursun Oğuz'a Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası'nın olmadığı bir toplantıda ek mesailer ile alakalı alınacak kararı kabul etmeyeceğimizi bildiririz” diye konuştu.

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