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KTHY binaları Maliye Bakanlığı'na satıldı

Maliye Bakanı Serdar Denktaş satışın ardından yaptığı kısa açıklamada, binaların ihtiyaç duyulan daireler için kullanılacağını, devletin malı olarak kalacağını söyledi.

22 Haziran 2018 Cuma 12:35
KTHY binaları Maliye Bakanlığı'na satıldı

Gözde Süreç Sarı

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) Lefkoşa’daki genel müdürlük ve yönetim binaları bugün üçüncü kez açık artırma usulüyle satışa çıkarılarak, tek teklifi sunan Maliye Bakanlığı’na 3 milyon 678 bin sterline satıldı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş satışın ardından yaptığı kısa açıklamada, binaların ihtiyaç duyulan daireler için kullanılacağını, devletin malı olarak kalacağını söyledi. 

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Merkezi İhale Komisyonu tarafından yapılan açık artırma, katılacakların divana kaydolmasının ardından saat 11.00’de başladı. 

Tek kayıt yaptıranın Maliye Bakanlığı olduğunun açıklanmasının ardından, ikinci adımda artırma isteği olan kişi veya kurumlar bulunup bulunulmadığı soruldu. 

Açık artırma için başka teklifler bulunmadığından KTHY’nin Lefkoşa’daki genel müdürlük ve yönetim binaları taban fiyatı olan 3 milyon 678 bin sterline Maliye Bakanlığı’na satıldı. 

Prosedüre göre söz konusu meblağın yüzde 10’luk peşinat ödemesi bugün yapılacak ardından 15 gün içinde meblağın tümünün ödemesi yapılacak. Şartname gereklerine uyulmadığı takdirde ihale iptal olacak.

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Mehmet 2018-06-22 13:19:17

Bak seeenn..Serdarcık ne güzel bir iş yapmııışş..Şaka bir yana yapılan bu işi takdirle karşılıyoruz..Bravo Serdar Paşa...

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misafir 2018-06-22 13:28:35

o kadar para etmez orası ,para nereye gidecek .Gene birileri kurtulacak

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