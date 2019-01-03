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KTHY davasına bugün devam ediliyor

17 Aralık’ta Ertelenen Dava, Bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Usar Huzurunda Görüşülecek

03 Ocak 2019 Perşembe 10:27
KTHY davasına bugün devam ediliyor

Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) satılan binasından elde edilen gelirin hangi yasa tahtında dağıtılacağı, tasfiye memurunun hangi yolu izleyeceğiyle ilgili dava bugün saat 10.30’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Talat Usar huzurunda görüşülecek.

17 Aralık’ta görüşülen dava tarafların savunmalarını hazırlaması için bugüne ertelenmişti.

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KTHY binası yaklaşık 22 milyon TL’ye satılmıştı.

KTHY’nin Vakıflar Bankası’na olan 2 milyon 750 bin TL borcu bu paradan ödenmişti. Kalan paranın alacaklara nasıl dağıtılacağı konusunda mahkeme huzuruna taşınan iki yol var.

Şirketler Yasası uyarınca alacaklıkların dağıtılması konusunda öncelik personelin ve İhtiyat Sandığı’nın 46/98 sayılı yasaya göreyse öncelik Maliye Bakanlığı’nın.

Tarafların bugün mahkemeye savunmalarını aktarması bekleniyor.

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Talat UsarKTHY DavasıDavaKTHYHaberGündemKıbrıs
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