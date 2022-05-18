KTİMB’den kamu ihaleleri hakkında açıklama

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden (KTİMB) yapılan açıklamada, kamu ihalelerine katılmama kararının Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ihaleleri özelinde kamu yararı göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirileceği belirtildi.

KTİMB’den yapılan açıklama şöyle:

“Kamu ihalelerine katılmama kararı almamıza neden olan fiyat farkı kaynaklı sorun, hükümet oluşumu konusundaki istikrarsızlıktan dolayı devam etmektedir.

Gelinen noktada yapmış olduğumuz temaslar neticesinde hükümetin kurulması ve güvenoyu almasına paralel, fiyat farkı uygulamasının hayata geçmesi ve ihalelerdeki tıkanıklığın giderilmesi beklentisi içerisindeyiz.

Ancak günlük yaşantımızda hem çocuklarımızın eğitim yaşamlarını hem de insanımızın sağlık hizmeti almasını yakından ilgilendiren hususlarda Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının aciliyet gerektiren kısa süreli ihalelerine katılma hususunu hafta sonu genel kurulumuza müteakip yeniden değerlendirip açmayı hedeflemekteyiz.”