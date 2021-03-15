KTİMB’den turizm emekçilerinin eylemine destek

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, turizm emekçilerinin, pandemi nedeniyle yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla bugün Lefkoşa’da gerçekleştireceği eylemi selamladıklarını kaydetti, turizm emekçilerinin haklı eylemine KTİMB olarak destek belirtti.

Pandemi nedeni ile yaklaşık 9 aydır evine ekmek götüremediği ve hükümetten gerekli maddi desteği alamadıkları için geçtiğimiz hafta Girne’de eylem yapan turizm emekçileri, bugün saat 11:00’de Lefkoşa’da da eylem yapıyor.