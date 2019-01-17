KTOB Başkanlığı'na Dimağ Çağıner getirildi

GERİ DÖNÜLMEYECEK, İLERİYE: Çağıner: “Bu noktadan geriye dönemeyiz. Turizm, yıllar önce konan yatak, turist sayısı, turizm tesis sayısı gibi çok sayıda hedefe emin adımlarla yaklaştı. Bu noktadan geri dönemeyiz, dönmemeliyiz. Bu nedenle, birlik olarak, bu güne kadar yapılan iyi ve doğru adımları, ülkede turizmin politika olarak kurumsallaşması anlamında da ileriye taşıma amacımız vardır”

AYNI GEMİDEYSEK: Çağıner: “Siyasetçiler hep aynı gemide olduğumuzu söyler. Bu doğru. O zaman, turizm ülke politikası olana dek, sadece turizm bakanlığı ile değil, kamunun tüm kurumları ile çaba harcamamız gerekiyor. Turizmi sadece Turizm Bakanlığı değil hükümet bir bütün olarak sahiplenmeli.”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin (KITOB) 28’inci Olağan Genel Kurul toplantısında başkanlığa Dimağ Çağıner getirildi.

Dimağ Çağıner’in tek aday olarak girdiği genel kurul Oscar Otel toplantı salonun yer adı. Genel kurula Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, KITOB’a üye otelciler ve turizmciler katıldı.

Konuşmaların ardından tek başkan adayı Dimağ Çağıner’in listesi okunup onaylandı.

Genel kurul sonrasında yeni Başkan Dimağ Çağıner ve Asbaşkan Ercan Turhan basına açıklamalarda bulundu.

Genel kurulda hazır bulunan Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmail Esenyel, turizm alanında yaşanan sorunların bilindiğini belirterek, bunların aşılması için sektör temsilcileri ile el birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin oy birliği ile yeni başkanı Dimağ Çağıner, turizmin ülkenin en önemli, en çok yatırım yapılan, iş insanlarının en geniş şekilde üretim sektörlerini desteklediği bir alan olduğu gerçeğine dikkat çekerek, “Bu noktadan geriye dönemeyiz. Turizm, yıllar önce konan yatak, turist sayısı, turizm tesis sayısı gibi çok sayıda hedefe emin adımlarla yaklaştı. Bu noktadan geri dönemeyiz, dönmemeliyiz. Bu nedenle, birlik olarak, bu güne kadar yapılan iyi ve doğru adımları, ülkede turizmin politika olarak kurumsallaşması anlamında da ileriye taşıma amacımız vardır” dedi.

Çağıner: Daha farklı bir vizyon izlenecek

Yapılan genel kurul sonrasında görevi devralan KTOB yeni Başkanı Dimağ Çağıner, Otelciler Birliği’nin önceki çalışmalara bakıldığında çok güzel faaliyetler yapıldığını kaydetti.

Çağıner, bundan sonraki süreçte farklı bir vizyon izleneceğini kaydederek turizm içerisindeki otelci veya acentecinin devlet nezdinde gerekli önemi görmemesinden yakındı.

Ülke siyasetinin turizmle ilgili gecikmeden karar vermesini isteyen Çağıner, paydaşları birbirinden ayırmadan, toplumsal kalkınma için turizmi lokomotif sektör olarak tutmaya devam edeceklerini söyledi.

Çağıner, turizmin ülke ekonomisi, devlet ve topluma sağladığı faydaları daha iyi bir şekilde anlatacaklarını ifade ederek ülke olarak önümüzdeki süreçte daha da büyük sorunlarla yüzleşileceğine dikkat çekti.

Turizm alanı ile ilgili çok sayıda “doğru bilinen yanlış” olduğunu da vurgulayan Çağıner, turizm yatırımcılarının ciddi projelere imza attığını, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığını anlatarak, “Topluma kendimizi bir daha bir daha, bıkmadan usanmadan anlatacağız” dedi. Turizmin topluımlaştırılmasını ve halkın turizme sahip çıkmasının sağlanmasını isteyen Çağıner, Birlik olarak bu hedefi gerçekleştirmek için çalışacaklarını vurguladı.

Çağıner: Turizm yaşam tarzına dönüşmeli

Çağıner, ”Turizmin bir yaşam tarzına dönüştürülmesi ve her bir bireyin turizm odaklı bir düşünce yapısına sahip olması için çaba sarf edeceğiz” dedi.

Yapılması gereken çok önemli projeler olduğuna değinen Çağıner, Turizm Bakanlığı ile yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu ve hükümetin de bu çalışmalar içerisinde olması gerektiğinin altını çizdi.

Dimağ Çağıner, “Turizmi sadece Turizm Bakanlığı değil hükümet bir bütün olarak sahiplenmeli` dedi. Çağıner, “Siyasetçiler hep aynı gemide olduğumuzu söyler. Bu doğru. O zaman, turizm ülke politikası olana dek, sadece turizm bakanlığı ile değil, kamunun tüm kurumları ile çaba harcamamız gerekiyor” diyerek açıklamasını tamamladı.

İşte Yönetim Kurulu Listesi:

Başkan: Dimağ Çağıner

a) Ercan Turhan

b) Ali Çağıner

c) Tunç Ertan

d) Umut Gürtunç

e) Süleyman Kansu

Yedek üyeler: Hakan Babacan, Kemal Üresin

2.Grup: (3,2 ve 1 yıldızlı oteller, özel bölgeli oteller ve 2. Sınıf tatil köyleri ile turistik bungalovlar ve apart otelleri temsilen beş asil, iki yedek üye)

a) Ercan Otçuoğlu

b) Erhan Özerden

c) Samiye Kilim

d) Mehmet Dolmacı

e) Fethi Özboğaç

Yedek Üyeler: Niyazi Beydağlı, Ali Erdura

Disiplin Kurulu:

Mirati Mutal, Gülten Aytaç, Erkan Yeşilpınar. Yedek üyeler: Handan Abidin ve Salih Arslan

Denetleme Kurulu:

Hüseyin Mirillo, Ahmet Avcı, Ali Çaluda Yedek Üyeler: Sabri Abit, Turgay Çağer