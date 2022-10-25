KTOEÖS Bakanlık önünde protesto eylemi gerçekleştirdi

Yönetim Kurulu düzeyindeki eylemde “Öğretmen boyun eğmez” ve “Devlet okullarını ve çocuklarımızı sahipsiz bırakmayacağız” yazılı pankatlar açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eylem yapan öğretmenlerle bir süre sohbet etti ve açıklamalarda bulşundu.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, eylem sırasında yaptığı açıklamada, yaz aylarından beri yaptıkları açıklamalara kayıtsız kalan bir bakanlıkka karşı karşıya olduklarını söyledi.

Okullardaki sorunların halen devam ettiğini belirten Elmalı, okullarda özellikle altyapı sorunları olduğunu dile getirdi. Elmalı, bakanlığa gidip defalarca sorunları anlattıklarını fakat sorunların çözümü yönünde herhangi bir adım atılmadığını kaydetti.

Sorunlara yeni sorunlar eklenmeye devam edildiğini savunan Elmalı, 52 öğretmen açığıyla okulların açıldığını kaydetti.

Öğretmen açığı nedeniyle haftada bin yüz saat ders kaybı yaşandığını dile getiren Elmalı, halen 22 eksik öğretmenle okullarda ders verilmeye çalışıldığını belirtti.

Ayrıca emekliye çıkan öğretmenlerin yerlerinin halen doldurulmadığına da dikkat çeken Elmalı, “Öğretmen eksiklikleri görmezden geliniyor.” dedi.

Öğretmen eksikliklerinin yanı sıra, eğitimdeki altyapı sorunları ve hademe eksikliklerinden dolayı okullarda ciddi sorunlar olduğunu dile getiren Elmalı, okullarda ciddi hijyen sorunu yaşandığını ve belediyenin okulları kontrol etmesi halinde kapatacağını ileri sürdü.

Okullarda kol faaliyetleri yapılmaya çalışıldığını dile getiren Elmalı, bakanlığın tüm öğrencilerle ayni gün aynı saat kol faaliyeti yapılması ısrarının doğru olmadığını ve bu faaliyetler sırasında da ciddi sorunlarla karşılaşıldığını kaydetti.

Bakanlığın çözüm üretmek yerine ısrar ve inatla söylemlerine kulak tıkadığını iddia eden Elmalı, bu yaklaşımla çözüm üretilemeyeceğini belirtti.

Elmalı’nın konuşmasının ardından Eğitim Sekreteri Ali Yaman Işık hazırlanan açıklamayı okudu.

-Açıklama

Açıklama şöyle:

“Eğitimdeki Kayıplar Eğitim Bakanı’nın Umurunda mı? Eğitim Bakanı Sn. Nazım Çavuşoğlu kabinesinde personelini aşağılayan tek bakan olarak her fırsatta öğretmenlere yüklenerek, öğretmenlerin çalışmadıklarını, derslere girmediklerini ve yasal hakları olan mazeret izinlerini istismar ettiklerini ileri sürerek öğretmenleri toplum nazarında itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Hatta daha da ileriye giderek aynı bahanelerle antidemokratik bir şekilde ben yaparım olur mantığıyla öğretmenler yasasını değiştirip öğretmenlerin iş yükünü artırmaya çalışmaktadır.

Eğitim Bakanına soruyoruz; Pandemi döneminde, her yer kapandığı zaman, öğrencilere uzaktan eğitim verme adına bakanlıkça hazırladığınız moodle programı çökmedi mi? Buna rağmen öğrencilerimiz eğitimden eksik kalmasın diye bakanlığa rağmen öğretmenlerimiz inisiyatif alıp kendi ailelerinden ödün vererek, gece demeden gündüz demeden kendi olanakları ile eğitimi sürdürmediler mi? Bu arada siz de uzaktan seyretmediniz mi? Yaz ayları boyunca sendikamız tamir isteyen ve yıkılmaya yüz tutmuş okullarımızın fiziki eksikliklerini bizzat yerinde tespit ederek resimlemiştir. Bunlarla ilgili herhangi bir ihtiyaç analizi veya girişim yaptınız mı? 13 Eylülde emekli olan bir öğretmenin yerine bugün halen yeni öğretmen atanmamış olması 45 günü aşkın süredir ilgili sınıflarda ders yapılmıyor olması sizin için sorun değil midir? Bunca yıldır yeni öğretmenlerin geç atanmasından dolayı eğitim yılı başında en az bir ay okullar öğretmensiz kalmıyor muydu? Bu eğitim kayıplarının giderilmesi için tek bir adım attınız mı? 2022 yaz aylarında sizin yapmanız gerekeni sendikamız yapmış ve KHK’ya yazdığı öğretmen sınav takvimlemesinin KHK tarafından uygun bulunması ile bu yıl Temmuz ayı sonuna kadar olan öğretmen ihtiyacı karşılanmış ve öğretmenler eğitim yılı başında görevlerine başlayabilmişlerdir. Fakat Eylül ortasında emekliye çıkan veya muavin olan öğretmenlerin yerine ihtiyaç olan 22 adet öğretmen, Eğitim Bakanlığının iş bilmezliği nedeniyle hala daha atanamamış ve görevlerine başlayamamışlardır. Bu öğretmenlerin atanamamasından dolayı derslerin bir buçuk aydır boş geçtiğini görmüyor musunuz? Bu konuda da mı sendikamızın çare bulmasını bekliyorsunuz? Biz tüm bu soruların cevaplarını biliyoruz. Sn. Nazım Çavuşoğlu üzerine düşeni yapmak yerine eğitimdeki tüm olumsuzlukların faturasını öğretmene yüklemeye çalışmaktadır.”