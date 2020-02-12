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KTOEÖS Başkanı Eylem Şehit Ecvet Yusuf'un ailesine başsağlığı diledi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, varoluş mücadelesi veren öğretmenlerden şehit Ecvet Yusuf'un ailesine başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu. 

12 Şubat 2020 Çarşamba 10:44
KTOEÖS Başkanı Eylem Şehit Ecvet Yusuf'un ailesine başsağlığı diledi
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Tekke Bahçesi Şehitliği’nde yapılan çalışmalar sonucu Ecvet Yusuf’un, adının yazılı bulunduğu mezarda değil, beş kişinin gömülü olduğu başka bir mezarda gömülü olduğu ortaya çıkmıştı. Şehit Ecvet Yusuf’un ailesi, yarın adına kayıtlı mezara gömüleceğini açıklamıştı.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Eylem, “Yarım asırlık bir yalanın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese KTOEÖS olarak teşekkür eder, yakınları bulunan tüm ailelere, ayrıca öğretmen arkadaşlarımız  Harper Orhon ve Nilgün Ecvet Orhon'a başsağlığı ve sabır diler, acılarını paylaştığımızı belirtmek isteriz.” ifadelerini kullandı.
Tarihe bakıldığında Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinde toplumun aydın kesimi öğretmenlerin başı çektiğinin görüldüğünü belirten Eylem, şunları kaydetti: 
“Gündüz okulda gece mevzide nöbet tutan, öğrencileriyle birlikte varoluş mücadelesi veren öğretmenlerimizden şehit olan Ecvet Yusuf'u ve hayatını kaybedenleri kamyonlara doldurup açılan çukurlara saygısızca gömülmelerini esefle kınar, böyle bir tavrın insanlık dışı olduğunu ortaya koyar, varoluş mücadelesinde can vermeyi göze almış bu kahramanlara yapılanın kabul edilemez olduğunun altını çizeriz.”
Kıbrıs Türk halkının yıllardır bu adada ortaya koyduğu onurlu direniş ve mücadelesiyle varlığını devam ettirdiğini belirten Eylem, “ Bugün Kıbrıslı Türklerin varlığı ve hakları üzerinden hak iddia edenler, çıkar elde edenler, seçilmiş liderini yok sayanlar, haklarına, demokrasisine, iradesine müdahale etmeyi, hakaret etmeyi, aşağılamayı alışkanlık haline getirenler unutmamalıdır ki bugün adadaki varlıkları bu halkın mücadelesi sayesindedir. Bunu görmezlikten gelenler, örneğin Sayın Devlet Bahçeli şehit Ecvet Yusuf'un mezarının nerde olduğunu biliyor mu?” diye sordu. 

Anahtar Kelimeler:
KTOEÖSSelma EYLEM
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