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KTOEÖS Başkanı Eylem, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi

30 Ocak 2019 Çarşamba 16:55
KTOEÖS Başkanı Eylem, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Kıbrıs Türk toplumunun kimliğine, kültürüne, yaşayışına, diline ve dinine sürekli müdahale edip, saldırmanın alışkanlık haline getirildiğini savundu.

Eylem, KTOEÖS Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun son ziyareti ve sonrasında yaptığı açıklamaları eleştirdi. Eylem, Kıbrıs Türk toplumunun iradesiyle seçtiği lideri Mustafa Akıncı'nın By-Pass edilip, ulaşılabilir tek çözüm olan federasyonu ortadan kaldırma hamlesinin son adımının atılmak istendiğini iddia etti.

Açılmak istenen yeni ilahiyat okullarının Kıbrıs Türk Toplumunu dönüştürme hamlesi olduğunu ileri süren Eylem, tüm bunların “hak ve özgürlükleri ortadan kaldıracak tekçi, baskıcı, siyasal İslamcı projenin” bir parçası olduğunu savundu. 

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Türkiye'de bugün eğitim sistemi ve okulların tarikatlara teslim edildiğini iddia eden Eylem, bilimsel, laik eğitimi savunan öğretmenlerin işinden edildiğini, baskı ve korku düzeni yaratıldığını ileri sürdü.

Eylem, “Alt yönetim haline getirilen ülkemizde de aynı düzeni yaratma çabasında sürdürülen baskılara boyun eğmeyeceğimizin, çağdaş, laik, bilimsel eğitim için mücadeleyi sürdüreceğimizin bir kez daha altını çizeriz.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarını “haddini aşan” açıklamalar olarak niteleyip, kendisine iade ettiklerini kaydeden Eylem, şöyle devam etti:,

“İdeolojik dayatmalarını, baskılarını, toplum mühendisliği çalışmalarını, seçilmiş liderimizi, irademizi yok sayan ifadelerini kabul etmiyor, omurgasız siyasetimizden cesaret alarak bizleri her fırsatta aşağılayan, irademizi yok sayan, patronluk taslayan saldırılarını kınıyor ve reddediyoruz”

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Anahtar Kelimeler:
KTOEÖSSelma EYLEMTC Dışişleri Bakanı ÇavuşoğluHaberGündemKıbrıs
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