Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Kış aylarında kese yapmayın!
Kış aylarında kese yapmayın!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
88 bin Twitter hesabı kapatıldı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...

KTOEÖS Değirmenlik Lisesi’nde ulaşım sorunu nedeniyle uyarı grevi yaptı

23 Aralık 2019 Pazartesi 15:43
KTOEÖS Değirmenlik Lisesi’nde ulaşım sorunu nedeniyle uyarı grevi yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Değirmenlik Lisesi’ndeki Meriç ve Balıkesir öğrencilerinin taşımacılığının tek otobüsle iki yolda yapıldığı için öğrencilerin mağdur edildiğini açıkladı.KTOEÖS’ün, öğrencilerin eğitim yılı başından itibaren mağdur edildiği gerekçesiyle Değirmenlik Lisesi’nde düzenlediği uyarı grevine, Değirmenlik Lisesi Okul Aile Birliği de destek verdi.

Sendikaya göre, Meriç ve Balıkesir’e taşınması gereken öğrenci sayısı, taşımacılığı yapmakla yetkili otobüsün kapasitesinin üzerinde olduğundan, öğrenciler iki defada taşınıyor,  bu da bazı öğrencilerin okula çok erken gelmesine, bazı öğrencilerin de okul sonrası otobüsün geri gelip kendilerini almasını beklemesine neden oluyor.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, okul önünde basına yaptığı açıklamada, Değirmenlik Lisesi’ndeki ulaşım sorununun kaos halinde döndüğünü, bahse konu öğrencilerin sağlık ve güvenliğinin tehlikeye sokulduğunu belirtti.

Benzer sorunun başka okullarda da yaşandığını belirten Eylem, “Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasındaki siyasi çekişme öğrencileri mağdur etmektedir. Eğitim Bakanlığı’nın çözüm üretmemesi ne kadar siyasi olarak rant peşinde olduklarının göstergesidir” dedi.

Otobüslerin denetimini, taşıma izinlerin kontrolü ve tüzüğe uygunluk denetimi  içerecek bir sistemin getirilmesi gerektiğini belirten Eylem, soruna çözüm getirilmemesi halinde eylemlerinin devam edeceği uyarısında bulundu.

KTOEÖS’den Hasan Soyer tarafından okunan basın açıklamasında da, “Okullar açıldığından beri süregelen bu durumun bedelini öğrenciler ödemektedir. Bu durum hükümet edenlerin acizliğidir” denildi.

Taşımacılık Tüzüğü’nün gereklerinin yerine getirilmemesi yanında, Tüzük’te anomalilerin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, ulaşım ile ilgili ihaleye Eğitim Bakanlığı tarafından, şoför ve araba yaşıyla ilgili denetimler yapılmadan çıkıldığı iddia edildi.

Değirmenlik Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Gülnur Koruoğlu, sorunla ilgili bakanlıklar arasındaki siyasi çekişmenin öğrencileri etkilediğini, çocukların çok daha erken kalkmasına ve güvenlik zafiyetinin oluşmasına neden odluğunu kaydetti.

Meriç köy muhtarı Soner Göymen, otobüsün bir kısım öğrenciyi Lise’ye 07:15’te bıraktığını, bu çocukların ders zili için 45 dakika beklemek zorunda kaldığını, öğrencilerin zamanında okula gitmesi ve zamanında evine dönmesi gerektiğini belirtti.

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
KTOEÖS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcılıkla ilgili yasa değişiyor
Avcılıkla ilgili yasa değişiyor
Sergi Taçoy tarafından açıldı
Sergi Taçoy tarafından açıldı
O bölgedeki kesinti iptal edildi!
O bölgedeki kesinti iptal edildi!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim