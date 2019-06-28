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KTOEÖS, “Düşünen Sınıf İçin Eleştirel Düşünme - Okuma Yöntem ve Teknikleri Eğitimi” düzenledi

(KTOEÖS), “Düşünen Sınıf İçin Eleştirel Düşünme - Okuma Yöntem ve Teknikleri Eğitimi” düzenledi.

28 Haziran 2019 Cuma 12:16
KTOEÖS, “Düşünen Sınıf İçin Eleştirel Düşünme - Okuma Yöntem ve Teknikleri Eğitimi” düzenledi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Düşünen Sınıf İçin Eleştirel Düşünme - Okuma Yöntem ve Teknikleri Eğitimi” düzenledi.

25-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen eğitimi Türkiye Felsefe Kurumu, Çocuklar Felsefe Birimi Başkanı, emekli felsefe öğretmeni Nuran Direk verdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, konuyla ilgili açıklamasında, eğitime, kültüre, toplum değerlerine, nüfus yapısına ve yasalara karşı yapılan saldırılara, projelere, hedeflenen yurttaş modeliyle gelecekte oluşturulması planlanan toplum modeline karşı çıkıp mücadele verildiğine dikkat çekti.

Eylem, bu bağlamda, düşünen, eleştiren, sorgulayan bireyler yetiştirilmesi için, bilimsel, demokratik, laik eğitim ve toplum yapısı için öğretmenlere yönelik eğitim çalışmalarından birini daha gerçekleştirdiğini aktardı.

Selma Eylem, öğretmenlere yönelik eğitimlerin devam edeceğini ve dogmatik eğitimle biat eden bireyler ve toplum yapısı oluşturulmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Eylem, eğitime katılan öğretmenlere ve Nuran Direk’e katılım ve katkıdan dolayı teşekkür etti.

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EğitimDüznlediKTOEÖSHaberKıbrısGündem
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