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KTOEÖS, Eğitim Bakanlığı'nı göreve çağırdı

10 Ocak 2020 Cuma 16:01
KTOEÖS, Eğitim Bakanlığı'nı göreve çağırdı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı “öğretmeni itibarsızlaştıran ve kamusal eğitime zarar veren” haberlerle ilgili göreve çağırarak, “Eğitimimiz, öğretmenlerimiz, toplum yapımız için tarafsız, ilkeli, onurlu kararlar ve politikalar üretmeleri gerektiğini hatırlatırız” dedi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yazılı açıklamasında, eğitimin ve bunun temeli ve uygulayıcısı olan öğretmenlerin bir toplumun geleceğini şekillendirmede en önemli unsur olduğuna işaret etti.

Eylem, ancak öğretmenlerin çeşitli şekillerde cezalandırıldığını, ekonomik, sosyal ve özlük haklarının gasp edildiğini, eğitim sistemindeki tüm aksaklıkların sorumlusu olarak gösterildiklerini ve toplum gözünde itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.

Kamusal eğitimin ve aydın öğretmenin mücadele gücü olan sendikaları ortadan kaldırmak için de girişimlerde bulunulduğunu dile getiren Eylem, şöyle devam etti:

“Değerlerimiz ve toplumsal yapımız dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Okul yapılmamakta, kaynaklar, kadrolar kısıtlanmakta, öğretmenlerin iş yükü artırılmakta, eksik altyapılar, kitaplar, kalabalık sınıflar, güncellenmeyen tüzük ve yasalar, yapılmayan özel eğitim ve rehber öğretmen yasaları, bu branşlarda yapılmayan atamalar gibi sorunlarla baş başa ve tamamen desteksiz bırakılmakta, yasal hakları toplum önünde sorgulanır hale getirilerek itibarsızlaştırılmaya çalışılmakta, sosyal güvensizlik, göç yasası gibi yasalarla yok edilmek istenmektedir.

Tüm bunlarla sendikasıyla örgütlü mücadele eden öğretmenlerimize ve kamusal eğitime ince hesaplarla ve asılsız iddialarla zarar verilmeye çalışılmaktadır.”

Eylem, bir okulla ilgili asılsız iddialar yayınlandığını da savunduğu açıklamasında, şunları kaydetti:

“Okulda eksik öğretmen kadrosu yoktur. Öğretmenlerimiz ve okul idaremiz özverili şekilde eğitim vermekte üstlerine düşen görevi layıkıyla yapmaktadır. Bu haberi yapanlara sormak isteriz; bunu yaparken amaç nedir? Bakanlığa sormak isteriz, öğretmeni itibarsızlaştıran, kamusal eğitime zarar veren bu haberlerle ilgili ne yaptı, ne yapacak? Sendikamız ve öğretmenlerimiz çağdaş laik eğitim ve toplum yapısı için, tüm itibarsızlaştırma politikalarına karşı mücadele etmeye devam edecektir.”

Anahtar Kelimeler:
KTOEÖS
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