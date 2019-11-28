KTOEÖS: ”Kurumlarımızın özelleştirilmesine karşı sürdürülen mücadeleyi destekliyoruz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selam Eylem, El-Sen’in elektrikte özelleştirme politikalarına karşı sürdürdüğü mücadeleyi selamladıklarını ve desteklediklerini bildirdi.

Eylem yaptığı yazılı açıklamada, “Kurumlarımıza, dilimize, dinimize, kültürümüze eğitim, sağlık ve toplumsal değerlerimize karşı yapılan saldırılara, yasaklara karşı toplumsal varoluş mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz.”ifadelerini kullandı.

KTHY örneğini veren Eylem, “Tüm kamusal kurumlarımızın AKP’li şirketlere peşkeş çekildiği, Türkiye’de ve ülkemizde üretimin bitirildiği, eğitimin tamamen AKP ideolojisine hizmet eden bir anlayışa bağlı hale getirildiği, elektrik, eğitim, telefon ve sağlığın hiç yatırım yapılmayarak içi boşaltılan kurumlar haline getirildiği bu dönemde uygulanan dayatma politikalara ve işbirlikçilerine karşı sessiz kalmayacak mücadeleyi sürdüreceğiz.”dedi.