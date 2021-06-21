Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ekmek teknesini ateşe verdiler
Ekmek teknesini ateşe verdiler
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi

KTOEÖS: “Öğretmenlerin Aşılanması Takviminde Kaos Var”

 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğretmenlerin aşılanmasına ilişkin geçen hafta başlatılan sürecin; hükümet tarafından “öngörüsüz, plansız bir şekilde yürütüldüğünü” ve “büyük bir kaos ortamının yaratıldığını” savundu.

21 Haziran 2021 Pazartesi 10:59
130 Okunma
KTOEÖS: “Öğretmenlerin Aşılanması Takviminde Kaos Var”

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Öğretmen Aşı Takvimine’ göre yarın öğretmenlerin aşılanması tamamlanacağı yönündeki açıklamasını hatırlatan Sendika, “henüz aşılanmayan ve aşı bekleyen yüzlerce öğretmenin olduğunu belirtti ve öğretmenlerin aşılanmasında yaşanan yoğunluğun göz önünde bulundurularak aşı takvimin bir an evvel revize edilmesi gerektiğini kaydetti.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, sendika yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, “Gün geçmiyor ki bu kadar da öngörüsüzlük, plansızlık, beceriksizlik olmaz dediğimiz bir gelişme yaşanmasın. Geçtiğimiz hafta içinde ‘Öğretmenler Aşılanıyor’ açıklaması yapılmış, ancak bu açıklama yapıldıktan sonraki süreç öngörüsüz, plansız bir şekilde yürütülmeye çalışılmış, ne yazık ki büyük bir kaos ortamı yaratılmıştır” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin aşılanma sürecinde yaşanan sıkıntıları yedi başlık altında toplayan Sendika Başkanı şunları kaydetti:

“Kaç öğretmenin aşı olup olmadığının tespiti yapılmadığından, açıklanan gün ve saatlerde yaşanabilecek yoğunluk da öngörülememiş, öğretmenlerimiz saatlerce bekletildikten sonra aşı olamadan evlerine dönmek zorunda kalmıştır.

Bu yoğunluğun artmasının bir nedeni de Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ‘Öğretmenlerin aşı planına’ göre belirtilen gün ve saatlerde verilen sıra numaralarının öğretmen olsun olmasın gelen herkese dağıtılmasıdır.

Ülkede farklı markalarda aşı varken ‘Siz bu aşıyı olabilirsiniz, bu aşıyı olamazsınız’ denmesi, zorlama ve ayrım yapılmasının maksadı nedir?

Verilen aşı numaraları bitmeden hastanedeki aşılar bitmiş, öğretmenlerimiz elinde aşı numarası ile saatlerce bekletildikten sonra ‘Pazartesi tekrar gelin’ denilerek aşılanamadan evine gönderilmiştir.

Aşı yaptıran öğretmenlere sms atıp aşı randevusu verilmektedir. Sağlık Bakanlığı, aşılanan vatandaşların kaydını yapmıyor mu?

Kreş ve etüt merkezlerinde çalışan öğretmenleri aşılamaya dahil etmemek aynı sektör içerisinde çalışan insanlar arasında ayrımcılık yapmak değil midir?

Aşı yaptırabilen öğretmenlerin aşı kartlarının bazılarında barkot, bazılarında mühür olmadığı görülmüştür.”

“Tizlikle planlanıp sürdürülmesi gereken sürecin bu şekilde devam etmesinin zaten var olan tedirginliğin daha artmasına neden olduğunu” savunan KTOEÖS Başkanı Elmalı, “Tüm bunlar yaşandıktan sonra Sağlık Bakanlığımız yaptığı çağrı ile ‘Sağlık merkezlerine gelmeden mutlaka kayıt yapın’ diye duyurmuştur” şeklinde konuştu.

Elmalı, Sağlık Bakanlığı’nın “Öğretmen Aşı Takvimine” göre yarın öğretmenlerin aşılanmasının tamamlanacağı yönündeki açıklamasına işaret ederek, “Ancak henüz aşılanmayan ve aşı bekleyen yüzlerce öğretmenin var olduğu, ayrıca yaşanan yoğunluğun göz önünde bulundurulup takvimin bir an evvel revize edilmesi gerektiği ortadadır. Aşılama sürecinin takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler SendikasıKTOEÖSAşılama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
160 adet tahtayı yenilemekten aciziz!
160 adet tahtayı yenilemekten aciziz!
“Uzlaşıları Tüccar Lehine Değiştirmeye Çalışıyorlar”
“Uzlaşıları Tüccar Lehine Değiştirmeye Çalışıyorlar”
SON DAKİKA! Ekmeğe zam geliyor
SON DAKİKA! Ekmeğe zam geliyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim