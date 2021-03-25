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KTOEÖS: “Sağlık çalışanlarının aşağılanmasını şiddetle kınıyoruz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını, haklarını, motivasyonunu artırmanın öncelikli olması gerektiğini belirterek, “sağlık çalışanlarının sanki önemli bir israfmış gibi nöbet yemekleri kesildi denilerek medyada, kamuoyu önünde aşağılanmasını şiddetle kınıyoruz” dedi.

25 Mart 2021 Perşembe 12:52
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KTOEÖS: “Sağlık çalışanlarının aşağılanmasını şiddetle kınıyoruz”

KTOEÖS tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, “Aşılamada, üçlü kararnamelerde, izaz ikramlarda, örtülü ödeneklerde, yurt dışı ataşelerde, partizan istihdamlarda zenginlere borçlarını silmede bonkör davranan, saray hayalleri kuran, küçük kasaba kabadayısı edalarıyla ‘ben yaparım olur’ diyen hükümet yetkilileri diğer yandan tasarruf adı altında çalışanların, emekçilerin haklarına saldırmaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.
Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını, haklarını ve motivasyonunu artırmanın öncelik olması ve hastanelerin ihtiyaçlarını gidererek halkın nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasının sağlanması gerektiğini vurgulayan Gökçebel, sağlık çalışanlarının haklarını budayarak, desteklemeyerek tükenmişliğe itmenin halkın hastanelerden sağlık hizmeti alamamasını getirdiğini belirtti.
“TASARRUFLA İLGİSİ YOK”
Gökçebel, “Bu dönemde her ay defalarca dayanılmayacak zorlukta, stres ve risk altındaki çalışan, yemek bile yiyecek zamanı olmayan sağlık çalışanlarının sanki önemli bir israfmış gibi nöbet yemekleri kesildi denilerek medyada, kamuoyu önünde aşağılanmasını şiddetle kınıyoruz. Bu itibarsızlaştırma anlayışı altında yatan niyetin tasarrufla ilgisi olmadığının altını çizer, halkımıza bu dünyada denenen itibarsızlaştırma, özelleştirme kampanyaları ile kamu hizmetlerinin nasıl ticari mala dönüştürüldüğünü hatırlatır ve birlikte mücadeleye çağırırız” ifadelerini kullandı.

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