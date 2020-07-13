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KTOEÖS'ten şok eylem

KTOEÖS yetkililerinin, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı’nın odasının önünde oturma eylemi yapmak istemesi polis engeline takıldı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:36
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KTOEÖS'ten şok eylem

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğretmen atama sınavlarının geciktirildiği gerekçesiyle Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) binası önünde şok eylem düzenledi.

KHK Başkanı’nın odasının önünde oturma eylemi yapmak isteyen sendika yetkileri, polis engeline takıldı.

KTOEÖS BAŞKANI GÖKÇEBEL: “HALKIN ÇOCUKLARININ ÖĞRETMENSİZ KALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel KHK binası önünde yaptığı açıklamada, Komisyon’un öğretmenlik sınavlarını seçimden sonraya bırakmaması ve öğrencilerin öğretim yılı başında öğretmensiz bırakılmaması için farkındalık yaratmak istediklerini, fakat polis engeline takıldıklarını kaydetti.

Bina içerisine girerek Kamu Hizmeti Başkanı’nın odası önünde oturma eylemi yapmak istediklerini fakat polisle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Gökçebel, KHK’nın öğretmen münhallerini yapmayarak öğretmenliğe geçici atama yapmasının da siyasi oyun olduğunu söyledi.

Kamusal eğitim gailesi taşımayan, halkın çocuklarının gittiği okulları gözden çıkaran UBP-HP hükümetinin, Kamu Hizmeti Komisyonu ile iş birliği yaparak 2020-2021 eğitim-öğretim yılını şimdiden kaosa sürüklemeyi amaçladığını savunan Gökçebel, “İdeolojik, misyoner çalışmaların merkezindeki okulların, özel okulların önünü açmak için yoğun çaba harcayan bu anlayış, halkın çocuklarının gittiği okulları ise kasıtlı kaosa sürüklemek istemektedir.” şeklinde konuştu.

Aylardır yapılması gereken öğretmen atama sınavlarının sürekli geciktirilerek seçim yasaklarına denk getirilmeye çalışıldığını ileri süren Gökçebel, genç işsiz öğretmen adayları dururken, okulların öğretmensiz bırakılması ve aylarca sürecek kaos ortamında partizanlık yaparak rant elde edilmek istendiğini savundu.

Gökçebel, defalarca yaptıkları çalışma, görüşme, uyarıları kaale almayan, kulak tıkayan Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Başkanı’nın bu uygulamalarına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

KTOEÖS GENEL SEKRETERİ EYLEM: “ÖĞRETMEN ALIMLARI SEÇİM MALZEMESİ YAPILIYOR”

KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem de, öğretmen alımlarının seçim malzemesi yapıldığını dile getirerek, öğretmen münhalleri için yetki alındığı halde sınavın seçimden sonraya bırakılmasını eleştirdi.

Eylem, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı ile görüşme taleplerini yineledi.

Konuşmaların ardından binanın diğer kapısından içeri giren sendika temsilcilerinin üst kata çıkmaları polis tarafından engellendi.

Daha sonra polis yetkilisi tarafından yapılan girişim sonucunda sendikayı temsilen Sendika Başkanı Tahir Gökçebel, Genel Sekreter Selam Eylem ve iki yönetim kurulu üyesi bir komisyon yetkilisiyle görüşmek üzere üst kata çıktı.

Anahtar Kelimeler:
KTOEÖSEylem
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