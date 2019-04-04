KTOEÖS UBP’yi ziyaret etti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ile ilgili Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP’yi) ziyaret etti.

KTOEÖS’ten verilen bilgiye göre, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın 2011’de hayata geçtikten sonra işe alınanların da yer aldığı ziyarette, UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy ile görüşüldü.

Sendika Başkanı Selma Eylem ziyarette yaptığı konuşmada, bahse konu yasanın ayni işi yapanlar arasında adaletsiz yarattığını söyledi.

Kamu reformunun konuşulduğu bu dönemde aynı işi yapan çalışanlar arasında farklı yasaların uygulanmasının verimliliği azalttığını ifade eden Eylem, ilgili yasada öngörülen düzenlemelerin Meclis’te olduğunu ve bunların en kısa zamanda yasallaştığını görmek istediklerini söyledi.