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KTOEÖS ve KTÖS 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreninin Yapıldığı Akm Önünde Eğitim Bakanlığı’nı Protesto Etti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tören düzenlenen Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı protesto etti; “Gerici düşüncelere çanak tutanlar Atatürkçü olamaz” açıklamasında bulundu. İki sendika, Eğitim Bakanlığı’nı “iki yüzlü politikalar izlemekle” suçladı.

22 Kasım 2019 Cuma 15:43
KTOEÖS ve KTÖS 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreninin Yapıldığı Akm Önünde Eğitim Bakanlığı’nı Protesto Etti

KTOEÖS ve KTÖS üyeleri, AKM önünde, “Yakalarında Atatürk Beyinlerinde Şeriat”, “KKTC Milli Eğitim Bakanlığı TC Elçiliği Tarafından İşgal Edilmiştir”, “Öğretmeniz Birlikteyiz, Susmayacağız” pankartları açtı.

Eylemde, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil açıklama yaptı.

Bu arada, sendikaların eylemi sürerken, Mili Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tören bittikten sonra pankartla AKM önünde bekleyen öğretmenlerin yanından geçip AKM’den ayrıldı.

SELMA EYLEM: “MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

İlk sözü alan KTOEÖS Başkanı Eylem, 24 Kasım’ı Türkiye’deki cunta rejiminin “Öğretmenler Günü” ilan ettiğini savunarak, bu günde tören düzenlemeyi, Atatürk’ün ilke ve devrimlerinden söz etmeyi “iki yüzlülük” diye nitelendirdi.

Eylem, “Muhafazakar müfredat programları hazırlarken, kadro atamaları yaparken Atatürk’ten, ilke ve devrimlerinden söz etmek, onları önemsermiş ve uygularmış gibi yapmak, iki yüzlülüktür” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin itibarsızlaştırılmasının, örgütlülüğünün bölünmesi için girişim yapılmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Selma Eylem, Eğitim Bakanlığı’nı politikalarını protesto ettiklerini,  mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

ELCİL: “GERİCİLİĞİ, YOBAZLIĞI, YOZLAŞMAYI ÖRNEK ALMAMIZA GEREK YOK”

KTÖS Genel Sekreteri Elcil de, Kıbrıs Türk toplumunun laikliği yaşam biçimi haline getirdiğini, bunu kültür olarak benimsediğini ifade etti.

Elcil, “Gericiliği, yobazlığı, yozlaşmayı örnek almamıza gerek yok. Örnek alınması gereken biri varsa o da Kıbrıs Türk toplumu ve öğretmenidir” dedi.

Türkiye’de aydınlık devrimlerin, gelişmelerin tam tersinin yapıldığını, eğitim sisteminin de buna yönelik olarak şekillendirildiğini, Kıbrıslı Türklere de bunların dayatıldığını savunan Elcil, “Türbanın ve siyasi araç olarak dinin okullara sokulmasını doğru bulmuyoruz, ancak şimdiki Eğitim Bakanı’mız bunları uygun görüyor” ifadelerini kullandı.

Elcil, “Gericiliğe çanak tutanlar aynı zamanda Atatürkçü, batıcı olamaz” dedi.

Kenan Evren cuntasının yaptığı kötülükleri örtmek için 24 Kasım’ı Öğretmenler Günü olarak ilan ettiğini, ancak bu günün Atatürk’ün manevi kişiliği arkasına sığınılarak politik malzeme haline getirildiğini ileri süren Elcil, “Bu iki yüzlülüktür” ifadesini kullandı.

Ülkedeki ve Türkiye’deki yönetimi de eleştiren Elcil, “Kıbrıs Türk toplumunun yaşamına saygı göstermeyenlere karşı dirençli duruşumuz sürüyor, sürecek” dedi.

Konuşmaların ardından eylem sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
KTÖSKTOEÖS
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