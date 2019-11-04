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KTOEÖS ve KTÖS yarın eylem yapacak

KTOEÖS ve KTÖS yarın Kamu Hizmeti Komisyonu ve Eğitim Bakanlığı’na siyah çelenk koyacak

04 Kasım 2019 Pazartesi 19:52
KTOEÖS ve KTÖS yarın eylem yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim ve Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Anayasa ve Milli Eğitim Yasası’na uygun olmayan atama yaptıkları gerekçesiyle Kamu Hizmeti Komisyonu ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na yarın siyah çelenk koyuyor.

KTOEÖS ve KTÖS, tüm topluma, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine bu eyleme destek için çağrı yaparak, “Çözüm, barış için, çağdaş, laik eğitim ve toplum yapısı için birlikte mücadeleye” davet etti.

KTOEÖS ve KTÖS başkanları yaptıkları ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Anayasa ve Milli Eğitim Yasamıza uygun olmayan atama yapan Kamu Hizmeti Komisyonu’nu ve okullarımıza, batılılaşma, çağdaşlaşmayı işaret eden Atatürk’ü 10 Kasım’da anma genelgesi yollayıp, bir yandan da eğitimde çağdaşlığın ve laikliğin karşısında politikalar izleyen iki yüzlü eğitim bakanlığını protesto etmek amacıyla 10.00’da Kamu Hizmeti Komisyonu’na, 11.00’de Eğitim Bakanlığı’na siyah çelenk koyacağız”

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