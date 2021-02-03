Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte emlakçı yakayı ele verdi
Sahte emlakçı yakayı ele verdi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit...
Elindeki sopayla dehşet saçtı
Elindeki sopayla dehşet saçtı
Adam kaçırıp dövdüler; tutuksuz yargılanacaklar
Adam kaçırıp dövdüler; tutuksuz yargılanacaklar
Kadına Şiddet Bitmiyor
Kadına Şiddet Bitmiyor

KTOEÖS ve ÖYAK'tan öğrencilere 100 bin TL'lik tablet

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Yardımlaşma Koperatifi (ÖYAK) işbirliğiyle aldıkları 100 bin TL tutarındaki tabletleri, uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilere teslim edilmek üzere Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na teslim etti.

03 Şubat 2021 Çarşamba 13:09
986 Okunma
KTOEÖS ve ÖYAK'tan öğrencilere 100 bin TL'lik tablet

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Yardımlaşma Koperatifi (ÖYAK) işbirliğiyle aldıkları 100 bin TL tutarındaki tabletleri, uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilere teslim edilmek üzere Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na teslim etti.

Sendika Başkanı Tahir Gökçebel görüşmede, toplumun çok zor günlerden geçtiğini belirterek bu dönemde dayanışmanın önemine işaret etti. İlk etapta ÖYAK ile birlikte 370 tableti okullardaki ihtiyaçlı öğrencilere dağıttılarını anımsatan Gökçebel, ÖYAK ile birlikte şartları zorladıklarını ve 100 bin TL ödeyerek 90 tablet daha aldıklarını söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, pandemi nedeniyle ülkedeki 53 bine yakın öğrencinin uzaktan eğitime ihityacının giderilmesi için altyapıdaki eksiklerin herkesin gündeminde olduğunu ifade etti. Bakanlığın uzaktan eğitime erişim noktasındaki alt yapısının daha güçlü hale getirilmesi için çalıştığını kaydeden Amcaoğlu, gelinen noktada sendikaların da gayretleri ile okullardaki ihtiyaçlı öğrencilerin tespit edildiğini kaydetti.

Amcaoğlu, çocukların tümünün altyapı eksikliği giderene kadar çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Komuşmasında dayanışma ruhunun önemine işaret eden Gökçebe, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’ne ve ÖYAK’a herzamanki destekleri destekleri için teşekkür etti. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demirhan Polis Karakolu’nda bir polis covid-19 pozitif
Demirhan Polis Karakolu’nda bir polis covid-19 pozitif
SON DAKİKA! İŞTE YENİ EKONOMİK ÖNLEMLER (Canlı Yayın )
SON DAKİKA! İŞTE YENİ EKONOMİK ÖNLEMLER (Canlı Yayın )
TÜM İLÇELER 10 ŞUBAT'A KADAR KAPATILDI
TÜM İLÇELER 10 ŞUBAT'A KADAR KAPATILDI
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim