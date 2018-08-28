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KTOEÖS yarın Meclis önünde eylem yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yönetim Kurulu, ekonomik krizin faturasının emekçinin sırtına yüklenmesi gerekçesiyle yarın Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacak. 

28 Ağustos 2018 Salı 15:58
KTOEÖS yarın Meclis önünde eylem yapacak

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, eylemin yarın saat 10.00’da gerçekleştirileceğini duyurdu. 

Eylem, krizin faturasının emekçilerin sırtına yüklenmesini, halkın daha da fakirleştirilip göçe zorlanmasını, sosyal adaletin tamamen ortadan kaldırılmasını, asgari ücretlinin, sosyal yardım alanların köle yapılmasını, orta sınıfın yok edilmesini kabul etmeyeceklerini vurguladı. 

Eylem açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“İnsanca yaşayabileceğimiz bir ülke için, kendi kendimizi yönetmek, toplumsal yok oluşa dur demek için,çözüm, barış ve emek kavgasına devam edeceğimizi ve krizle ilgili taleplerimize ve mücadelemize devam edeceğimizi, pahalılığa, zamlara, fakirleştirmeye seyirci kalmayacağımızı ve susmayacağımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz.”

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KTOEÖSSelma EYLEMCumhuriyet MeclisiEylemGündemKıbrıs
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