KTOEÖS yarın Meclis önünde eylem yapacak

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, eylemin yarın saat 10.00’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Eylem, krizin faturasının emekçilerin sırtına yüklenmesini, halkın daha da fakirleştirilip göçe zorlanmasını, sosyal adaletin tamamen ortadan kaldırılmasını, asgari ücretlinin, sosyal yardım alanların köle yapılmasını, orta sınıfın yok edilmesini kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Eylem açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İnsanca yaşayabileceğimiz bir ülke için, kendi kendimizi yönetmek, toplumsal yok oluşa dur demek için,çözüm, barış ve emek kavgasına devam edeceğimizi ve krizle ilgili taleplerimize ve mücadelemize devam edeceğimizi, pahalılığa, zamlara, fakirleştirmeye seyirci kalmayacağımızı ve susmayacağımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz.”