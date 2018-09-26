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KTOEÖS,”AB Ülkelerinde öğrenim gören öğrenciler için” AB yetkilileriyle görüştü

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:34
KTOEÖS,”AB Ülkelerinde öğrenim gören öğrenciler için” AB yetkilileriyle görüştü

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS); Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde öğrenim gören Kıbrıslı Türklere yönelik gerekli kolaylıkların sağlanması talebiyle “Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi” Lerotheos Papadopoulos ve “Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı” Andreas Kettis ile görüşme gerçekleştirdi.

KTOEÖS Başkanı Selam Eylem tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi sonucunda ailelerin çocuklarını okutamaz duruma geldiği, AB ülkelerinde eğitim görmekte olan çocukların AB vatandaşı olmalarına rağmen eğitimlerini yarıda kesmeleri ile karşı karşıya kaldıkları belirtilerek, bu konuda Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’ndan olası çözüm yolları için destek talep edildi.
Açıklamada görüşme ile ilgili şu ifadeler yer aldı:
“Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim görmekte olan çocuklarımızın döviz krizi karşısında yaşamakta olduğu ekonomik sorunlara çözüm noktasında, verilmekte olan bursların artırılabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacağını belirten Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi Sayın Lerotheos Papadopoulos, ayrıca görüşmede Kıbrıs sorununun yakın tarihte çözümüyle adanın yeniden birleşmesini ümit ettiklerini vurguladı.

Toplantı sonucunda Avrupa Komisyonu Mali birimle toplantısı olduğunu belirten Sayın Papadopoulos konuyu oraya aktaracağını ve sendikamıza gelişmelerle ilgili bilgi vereceğini belirtti. Bu yönde atılacak adımları ve gelişmeleri takip edeceğimizi ve kamuoyuyla paylaşacağımızı belirtiriz.”

(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
KTOEÖSABöğrenimEğitim
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