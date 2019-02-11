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KTOEÖS’ten Meclis’te Eylem

KTOEÖS, göç yasasını gündeme taşımak ve ortadan kaldırılması amacıyla Cumhuriyet Meclisi’ni izleme eylemi yaptı

11 Şubat 2019 Pazartesi 15:27
KTOEÖS’ten Meclis’te Eylem

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, bazı yönetim kurulu üyeleri ve “göç yasası” olarak nitelenen yasanın mağduru bir grup öğretmenden oluşan Eylem Komitesi, Meclis Genel Kurulu’nu izleme eylemi yaptı.

KTOEÖS, Göç Yasası’ndan kaynaklanan haksızlık ve adaletsizliğin gündeme taşınarak, ortadan kaldırılması amacıyla yapılan eylemde, öğretmenler “Göç Yasasına Dur De” yazan siyah tişörtler giydiler.

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TAK muhabirinin konu hakkındaki sorularını yanıtlayan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, göç yasasının yarattığı haksız ve adaletsiz durum nedeniyle hükümetin kurulmasından önce ve sonra bazı temaslarda bulunduklarını, bazı çözüm önerileri sunduklarını söyledi.

Bugüne kadar bu konuda bir adım atılmadığını ifade eden Eylem, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın kendilerine bir barem düzenlemesinden bahsettiğini, ancak bugüne kadar bu konuda da somut bir adım atılmadığını kaydetti.

Eylem, göç yasasının yarattığı adaletsiz durumu ortaya koymak ve ortadan kaldırılarak, somut adımlar atılabilmesi için gerekeni yapacaklarını ifade ederek, bugün sadece Meclis Genel Kurulu oturumunu izleyeceklerini, sorunun çözülmemesi halinde sonraki günlerde çeşitli eylem şekilleri ortaya koyacaklarını belirtti.

Meclis Genel Kurulu’nu izleyici locasında bir süre izleyen eylemciler, ayağa kalktıkları için Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın uyarısıyla dışarıya çıkarıldılar.

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Anahtar Kelimeler:
KTOEÖSMeclisEylemHaberGündemKıbrıs
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İşçi 2019-02-12 14:19:02

Hade be ordan göç yasası bilmem ne yasası dersiniz da devlete girmek için deli olursunuz. Beğenmezsanız özelde çalışın ne bok yemeye devlete girmek için g.. yırtarsınız. Sanki sizi zorla devlete aldılar yada alacaklar. Beğenmezsanız bırakın da biz memurcuk olalım göç yasasını da gabul ederim ben

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Reis cyprus. 2019-02-11 15:42:53

Az galdı öğretmenlerim çok yakında hepimizi bir gemiye goycaklar biinmeyene doğru rotasız tıpkı şimdi oldügu gibi Bermuda şeytan üçgeni misali yok edilmeye mahkum edileceyik.zaten nüfus kayitlarimiz bilindiği üzere ankarada da var.

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Yakışıklı yiğit 2019-02-12 09:43:53

yokkk. bunlarda bu yasayı değiştirecek cesaret yokkkk

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