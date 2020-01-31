KTOEÖS’ten protesto

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, bir velinin Bekirpaşa Lisesi’nde eğitim veren öğretmenler ve okul yöneticilerine sosyal medya üzerinden hakaret ettiğini savundu…

Bu çerçevede okula giderek bu durumu protesto eden sendika temsilcileri basına açıklama da yaptı.

Sendika başkanı Selma Eylem öğretmenlerin Bekirpaşa Lisesi’nde zor koşullar altında eğitim vermeye çalıştığını belirterek, binanın yetersiz kaldığını savundu…

Her türlü sıkıntıya rağmen daha iyi eğitim vermek amacıyla fedakârca çalışan öğretmen ve okul idarecilerine bir veli tarafından sosyal medya üzerinden hakaret edildiğini ifade eden Eylem, konu ile ilgili gerekli hukuki mücadeleyi başlattıklarını söyledi.

(BRT)