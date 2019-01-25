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KTÖS: Bakan Özyiğit sorunları bilmesine rağmen çözüm için adım atmıyor

25 Ocak 2019 Cuma 14:21
KTÖS: Bakan Özyiğit sorunları bilmesine rağmen çözüm için adım atmıyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

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Sendika Genel Sekreteri Şener Elcil eğitim yılının ilk yarısının tamamlanmasına kısa bir süre kala yaptıkları değerldirmede sorunların çözümü olumlu bir adım atılmadığını gördüklerini söyledi. Elcil, eğitimden anlayan, sorunlarını ve çözüm yollarını bilen bir Bakan’ın görevde olmasına rağmen bir açılım getirilemediğini savundu.

Elcil’in konuşmasının ardından hazırlanan basın açıklaması Eğitim Sekreteri Burak Maviş ve Örgütlenme Sekreteri Uğur Erilen tarafından okundu.Basın açıklamasında yapılmayan işler madde madde sıralanarak Bakanlık bu sorunları çözmeye davet edildi . Basın açıklamasında, eğitimde okulların güvenliği altyapı teknolojik donanım kolejlere giriş yöntemi, bütçe yetersizliği teşkilat yapısı gibi sıkıntılar olduğu ifade edildi.

Açıklamada “Muhalefette olduğu dönemde sorunlara doğru yaklaşımlar getiren Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in, iş yapmamasını açıklamak mümkün değildir” denildi.

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KTÖS
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