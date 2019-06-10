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KTÖS, Bakanlık ile önerilerini görüşme talebinde bulundu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), eğitimin niteliğinin arttırılması ile ilgili önerilerini düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.Sendika lokalinde gerçekleştirilen basın toplantısında Sendika Genel Başkanı Emel Tel, toplantının gündemini okudu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:00
KTÖS, Bakanlık ile önerilerini görüşme talebinde bulundu
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Daha sonra söz alan sendika Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na çağrı yaparak sendikanın önerilerini görüşme talebinde bulundu.Maviş, sendika tarafından hazırlanan önerileri de okudu.

Öneriler arasında, eğitimle ilgili yasaların güncellenmesi, öğretmenler yasasının güncellenmesi, eğitim politikalarının yeniden düzenlenmesi, kolej giriş sınavlarının değiştirilmesi, okulların altyapı sorunlarının giderilmesi ve yeni okul binalarının inşası, öğretmen ve eğitim hizmetlisi ihtiyacı ve özel eğitimde yaşanan sorunları aşılması gibi konular yer aldı.

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Toplantıda daha sonra Sendika Genel Sekreteri Şener Elcil söz alarak, ülkedeki eğitim sisteminin sorunlarla boğuşan bir alan haline getirildiğini savundu ve öğretmenlerin önünün açılması için bu sorunların bir an önce çözülmesini istedi.

Şener Elcil, eğitim sisteminin düzgün ve ülke koşullarına uygun olarak yenilenmesi gerektiğini de ifade etti.

Toplantıda konuşan Özel Eğitim Uzmanı Emirali Evcimen de, özel eğitim alanında özel gereksinimli bireyler eğitim yasasının çıkarılmasını ve Özel Eğitim Dairesi’nin de bir an önce kurulmasını istedi.

(BRT)

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KTÖS
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