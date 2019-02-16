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KTÖS, barış ve çözüm yanlılarının hedef alındığını iddia etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, bazı kesimlerin, barış ve çözüm yanlılarını hedef aldığını ve linç kültürü sergilediğini ileri sürdü.

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:03
KTÖS, barış ve çözüm yanlılarının hedef alındığını iddia etti

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümünü istemeyen bazı kesimlerin; barış ve çözüm yanlılarına karşı linç kültürü sergilediğini, bu tavırların son günlerde had safhaya ulaştığını, bu kesimlerin kendi görüşlerinden farklı düşüncelere tahammülü olmadığını savundu.

Bahse konu kesimlerin, özellikle Turizm Emekçileri Sendikası (TES), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yöneticilerini hedef aldığını savunan Maviş, bu kesimlerin toplumda tek bir görüşün hakim olması için çalıştığını; Türkiye’nin ada üzerinde “istirdat politikası” güttüğünü ve bu kesimlerin bu politikaya hizmet ettiklerini iddia etti.

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem’in İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nin düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşma üzerine, ayni çevrelerin “Rumcu, vatan haini” gibi söylemler kullandığını belirten Maviş, Eylem’in konuşmasından Başbakan Tufan Erhürman’ın da rahatsız olduğunu kaydetti.

Maviş, Eylem’in konuşmasında, “her iki toplumun siyasi eşitliğinin ve tek egemenliğin, tek vatandaşlığın, tek uluslararası kimliğin olacağı iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümü” istediklerini dile getirdiğine işaret etti.

Maviş, KTÖS olarak, sendikanın genel kurullarında alınmış kararlar ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözüm ve barış yönünde politikaları savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Burak MavişKTÖSHaberGündemKıbrıs
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