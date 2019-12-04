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KTÖS Başbakan Tatar’dan cevap bekliyor

04 Aralık 2019 Çarşamba 14:30
KTÖS Başbakan Tatar’dan cevap bekliyor

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Başbakan Ersin Tatar’a yönelttiği sorulara ve çıkan bazı iddialara yanıt beklediğini kaydetti. 
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yazılı açıklamasında, “İngiltere’de hakkında tutuklama kararı bulunan ve 1992 yılından beri İngiltere’ye gitmeyen Başbakan Ersin Tatar’ın, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın diplomatik girişimleri, Interpol ve İngiliz hukuk büroları aracılığı ile yapılan yoğun girişimler sonunda İngiltere’ye gidebildiğini” iddia etti.
“Tatar’ın, kendi şahsi problemlerini aşmak için, halktan toplanan vergilerden harcanarak en sonunda İngiltere’ye gidebildiğini” öne süren Elcil,  “Sn. Tatar’ın İngiltere’ye gitmesi için sendikamızın uçak bileti alma teklifini kabul etmemesi ve yerine devletin parasını kullanması bizleri üzmüş olmakla beraber, Sn. Ersin Tatar’ın bizim sorduğumuz sorulara yanıt vermek için uğraş vermesi bizleri sevindirmiştir. Bu konuyu gündeme getiren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın Sn. Tatar hakkında ortaya koyduğu iddiaların tümü hala daha yanıtlanmış değildir” ifadelerini kullandı. 
Açıklamasında, Başbakan Ersin Tatar’ın Sendikanın ortaya koyduğu iddiaları ve sorduğu diğer soruları da yanıtlamasını beklediklerini ifade eden Elcil, iddia ve sorularını şöyle sıraladı: 
“1.Türkiye’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Emin Ateşağaoğlu (21204) tarafından 12 Temmuz 2000 tarihinde hazırlanan iddianamede “fatura ve gümrük beyannamesinde tahrifat yaparak kasaplık koyun ihraç etmiş gibi gösterip vergi kaçırmaktan sizinle beraber toplam 13 kişi hakkında dava açılmıştır. Bu konu ile ilgili neler söyleyeceksiniz?
2.İpotekli araziye inşa edilip İngilizlere satılan Kulaksız 5 Sitesi’ndeki evlere el koyan Akfinans şirketinin 2009’daki direktörü olduğunuz belgelerle ispatlıdır. İngilizlerin dolandırıldığı bu olayla ilgili açıklamanız nedir?
3.Ticaret Bankası’na ait Girne çevreyolu üzerindeki 65 dönümlük araziyi nasıl aldınız?”
ASKERLİK 
Tatar’ın askerlik yapmadığı iddialarının etrafta dolaşmakta olduğunu ileri süren Şener Elcil, “Sn. Ersin Tatar’ın askerliği nerede, hangi yıl ve hangi rütbe ile yaptığını, eğer yapmamışsa nedenini kamuoyuna açıklamasını bekleriz” dedi. 

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KTÖS
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