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KTÖS, Berova'yı mahkemeye verecek!

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın “yarattığı enkazı görmekten uzak bir bakış açısı ile sendikaya saldırıp hakaret etmeyi bir marifet saydığını” ileri sürdü.

06 Aralık 2017 Çarşamba 15:53
KTÖS, Berova'yı mahkemeye verecek!
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın KTÖS’ü  “yüzsüzlükle” suçlayıp “hakarette bulunduğunu” iddia ederek,  bu hakaretten dolayı, milletvekili adayı olduğu UBP’den açıklama ve özür beklediklerini kaydetti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın  “yarattığı enkazı görmekten uzak bir bakış açısı ile sendikaya  saldırıp hakaret etmeyi bir marifet saydığını” ileri sürdü.

Elcil, “Döndürek misali seçildiği partiye sırt çevirip, Ulusal Birlik Partisi’nden aday olduktan sonra, katıldığı televizyon programlarında eğitim konusundaki bilgi yoksunluğunu her fırsatta ortaya koyan Sayın Berova, kendisine karşı çıkan sendikamızı da yüzsüzlükle aşağılayıp, hakaret etmeye başlamıştır…”  iddiasında bulundu.

Elcil, “yaptığı yanlış icraatları ve ortaya çıkan kaosun kendi eseri olduğunu göremeyen  Berova’nın, hakaret ederek ve saldırarak siyaset yaptığını sandığını”  öne sürdü.

Elcil, “Ulusal Birlik Partisi yetkililerinden, Sayın  Berova’nın sendikamızı yüzsüzlükle suçlayan, hakaretinden dolayı açıklama ve özür beklediğimizi vurgular, bu hakaretle ilgili Sayın Berova’yı destekleyip, desteklemediklerini duymak isteriz” diyerek, konuyu yargıya taşıyacaklarını da ifade etti.

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