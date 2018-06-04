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KTÖS: "Çanakkale gezilerinin amacı AKP yandaşı şirketlere para aktarmak"

KTÖS, KKTC’den öğrencileri Çanakkale’ye taşıyan gezilerin devam ettiğini belirterek bu durumu eleştirdi ve bakanlığı sesiz kalmakla suçladı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 17:04
KTÖS: "Çanakkale gezilerinin amacı AKP yandaşı şirketlere para aktarmak"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), KKTC’den öğrencileri Çanakkale’ye taşıyan gezilerin devam ettiğini belirterek bu durumu eleştirdi ve bakanlığı sesiz kalmakla suçladı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından yapılan açıklamada, TC Büyükelçiliği’nde oluşturulan Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen gezilerin temel amacının “AKP yandaşı şirketlere para aktarmak” olduğu iddia edildi.

“Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın sessiz kalarak onay verdiği bu projenin bir diğer amacı da Kıbrıs Türk toplumunu asimile etmektir” denilen açıklamada, Eğitim Bakanlığı yanında dörtlü koalisyon hükümeti de olaya sessiz kalmakla eleştirildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Çocukları koyacağımız okul yokken, okullara cari bütçe ayrılmazken, okullar spor etkinlikleri için bile otobüs tutacak mali güçte değilken, Çanakkale’ye geziler organize edilmesinin gerçek nedeni AKP yandaşı şirketlere para dağıtmaktan başka bir şey değildir.

Bu dayatmalarla bir yere varılamayacağı açık olmasına rağmen Kıbrıslı Türkleri temsil ettiğini söyleyen makamların sessiz kalması, suça ortak olmak demektir. Toplumun ihtiyacı olmayan bir şeyi dayatan TC makamları suçlu olduğu kadar, AKP’lilere para aktarmak için organize edilen bu projeye sessiz kalarak onay veren makamlar da suçludur.”

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