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KTÖS Covid-19 Aşı Anketi Sonuçlarını Yayımladı

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, sendika üyesi öğretmenlerin aşılanma oranının yüzde 91 olduğunu, aşı olmayan öğretmenlerin yüzde 54’ünün ise aşı olacağını ifade ettiğini açıkladı. 

03 Ağustos 2021 Salı 10:24
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KTÖS Covid-19 Aşı Anketi Sonuçlarını Yayımladı

Yazılı açıklama yapan Elcil, sendikanın 2021-22 öğretim yılı başlamadan önce bir takım ön çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, bu kapsamda KTÖS üyesi öğretmenlerin aşılanma oranının ortaya çıkması adına anket yaptıklarını kaydetti. 
Anket çerçevesinde tüm bölgelerden ve tüm yaş gruplarından öğretmenlere ulaşıldığını belirten Elcil, sonuçlarla ilgili şunları kaydetti: 
“Anket sonucunda, KTÖS üyesi öğretmenlerin aşılanma oranı yüzde 91 olarak ortaya çıkmıştır. Aşı olmayan öğretmenlerimizin yüzde 54’ü ise aşı olacağını ifade etmiştir.
Bu veriler doğrultusunda, öğretmenlerimiz her zaman olduğu gibi toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmiş ve toplum sağlığı adına bilimi kendisine rehber alıp okulların açılması için üzerine düşeni yapmıştır.
Hükümetin de üzerine düşeni yapması temel talebimizdir.”

Anahtar Kelimeler:
Şener ElcilKTÖS
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