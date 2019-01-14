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KTÖS Eğitim Bakanlığını eleştirdi

14 Ocak 2019 Pazartesi 17:32
KTÖS Eğitim Bakanlığını eleştirdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını “hiçbir icraat yapmadan günü geçirmeye çalıştığı” iddiasıyla eleştirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in sorunları ve çözüm yollarını çok iyi bilmesine rağmen eğitimle ilgili icraat yapmama konusunda kararlılıkla ilerlediğini savunarak, Cemal Özyiğit’e; “Sizin geçmiş eğitim bakanlarından farkınız ne? 2018-2019 eğitim-öğretim yılına da yine aynı sorunlarla mı başlayacağız?” sorusunu yöneltti.

Elcil, Atatürk Öğretmen Akademisi ile ilgili değişiklikler ve öngörülen uygulamaların hayata geçirilmediğini, kolej giriş için alternatif giriş yöntemi konusunda hiçbir adım atılmadığı gibi özel dersler için ailelerle çocukların maddi ve manevi baskı altına alan süreçlere göz yumulduğunu kaydetti.

Girne’deki okul sorununa geçici çözüm bulunmasına rağmen yeni okul binaları ve okul yapılacak arazi tahsis konusunda ciddi bir çalışma yapılmadığını, okullara cari bütçe ayrılması için hiçbir adım atılmadığını ifade eden Elcil, sendikaya göre sorunları şöyle sıraladı:

“Okul taşımacılığı hala daha güvensiz araçlarla yapılmakta, yolsuzluk yapıldığı iddia edilerek şoförlere ödeme yapılmamaktadır.

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Ders kitapları ve müfredatlarla ilgili eksik ve yanlışlar yapılan tüm yazılı uyarılara rağmen giderilmemekte, eksik ve yanlış bilgiler içeren kitaplar tekrardan bastırılıp okullara gönderilmektedir.

Okul binalarının, yangın, yıldırım, sel baskını ve deprem gibi doğal felaketlere yönelik alt yapısı ilgili tedbir alınmamakta, acil durum planlaması ise hiç bulunmamaktadır.

Okullarda rehber psikolojik danışman ve özel eğitim öğretmeni kadroları açılmamıştır. Ülkemizde yeterli sayıda özel eğitim ve rehber öğretmeni işsiz beklerken, TC’den öğretmen getirilmeye devam edilmektedir. TC’den 6 tane öğretmen halen daha Eğitim Bakanlığında görev yapmaktadır. Ayrıca toplamda 148 tane olan TC’den gelen öğretmenlerin maaşları bütçemizden Euro olarak ödenmektedir.

Okullarda yeterli denetim ve değerlendirme yapılmamakta, yapılan soruşturmalar hasır alt edilmekte veya sorun yaşanan okullar göz ardı edilmektedir.

Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası çalıştırılmayıp, ilgili tüzükler yasal hale getirilmemektedir.

Eğitimin niteliğini ileriye taşıyacak olan Öğretmen Yer Değiştirme Tüzüğü, Öğretmen Yükselme Tüzüğü, Öğretmenler Yasası ve Milli Eğitim Yasası yeterli değişiklikler için adımlar atılmamıştır.

Gerici eğitime göz yumulmakta yobazların okullarımızda faaliyet göstermesi devlet eli ile teşvik edilmektedir.”

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Anahtar Kelimeler:
KTÖSEğitim Bakanlığı
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