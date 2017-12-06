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KTÖS, Erdal Abit Anı Koşusu düzenleyecek

KTÖS genç yaşta yaşama veda eden öğretmen, Erdal Abit anısına anı koşusu düzenleneceğini bildirdi.

06 Aralık 2017 Çarşamba 15:40
KTÖS, Erdal Abit Anı Koşusu düzenleyecek
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) genç yaşta yaşama veda eden öğretmen, Erdal Abit anısına anı koşusu düzenleneceğini bildirdi.

Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki İlkokul öğrencilerinin katılacağı anı koşusu 11 Aralık Pazartesi 09.30’da Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu’nda belirlenen güzergâhta koşulacak. 

KTÖS’ten yapılan yazılı açıklamada, koşunun, KTÖS’ün 50. kuruluş yılı ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nin 60. Kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenleneceği belirtildi.

Koşu güzergâhı Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu yakınlarında başlayıp, bitiş noktası okul park alanında olacak şekilde ve kızlarda 800 metre, erkeklerde 1000 metre olarak planlandı.

Okullar koşulara 6 kişiden oluşan takımlarla katılacak.

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