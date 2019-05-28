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KTÖS Hala Sultan Camii’nin Siyasi Kararların Alındığı Kışla Haline Getirildiğini Savundu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Emel Tel, Hala Sultan Camii’nin “siyasi kararların alındığı kışla haline getirildiğini” savundu.

28 Mayıs 2019 Salı 14:09
KTÖS Hala Sultan Camii’nin Siyasi Kararların Alındığı Kışla Haline Getirildiğini Savundu
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Emel Tel yaptığı yazılı açıklamada, “hükümet bozma ve kurma kararları Hala Sultan Camii’nde alınırken, şimdi de kitap fuarı adı altında misyonerlik faaliyetlerinin de Hala Sultan ismi ile anıldığını” iddia etti.

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Tel,  KKTC’deki yayın evleri dışlanarak ve vakıfların paraları kullanılarak kitap fuarı adı altında Adalet ve Kalkınma Partisi propagandası yapıldığını ileri sürdü.

Tel, “ Kıbrıs’taki yayın evleri KDV, vergi, taşımacılık, Ticaret Odası’na üyelik gibi birçok yaptırımı yerine getirmek zorunda iken, kitap fuarı adı altında AKP propagandası için Türkiye’den gelen firmalara ayrıcalık yapılması siyasetteki çifte standardı ortaya koymaktadır. Kıbrıs’taki yayın evleri AKP’nin siyasi hedeflerine alet edilerek açıkça din istismarı ve misyonerlik yapılmaktadır” iddiasında bulundu.

Tel, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni de alet olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

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KTÖS
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Hakan 2019-05-29 00:47:05

AKP kadar taş düşsün başına ,

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