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KTÖS, “Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok” yürüyüşü düzenledi

Gazimağusa Anıt Çemberinden başlayan yürüyüş Namık Kemal Meydanı’nda son buldu.

04 Aralık 2017 Pazartesi 12:45
KTÖS, “Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok” yürüyüşü düzenledi
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’nın” hayat bulması, özel gereksinimli bireylerin eşit haklara kavuşmaları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bugün Gazimağusa da yürüyüş gerçekleştirdi.

Gazimağusa Anıt Çemberinden başlayan yürüyüş Namık Kemal Meydanı’nda son buldu.

Etkinliğe Gazimağusa Merkez İlkokullarının yanısıra, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi, Canbolat Özgürlük Ortaokulu, DAÜ Ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri de destek verdi.

"Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" yazılı pankartlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş sonunda Namık Kemal Meydanı’nda gün dolayısıyla konuşmalara yer verildi ardından Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi çocukları tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, ülkemiz seslerinden Ezgi Özcan da şarkılar seslendirdi.

Namık Kemal Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil eğitimin temel insan hakkı olduğunu belirterek, herkes gibi toplumda farklı davranış sergileyen bireylere de sahip çıkılmasını vurguladı ve özel eğitim yasasının Meclis’ten geçmesi dileğinde bulundu.

Etkinlikte daha sonra Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Özge Yiğit ve Bensu Koçak gün dolayısıyla hazırlanan basın bildirisini okudu.

Özel gereksinimle bireyler için eğitim hakkının olmazsa olmaz olduğunu belirterek, fırsat eşitsizliklerinin ortadan kaldırılıp, dünya standartlarında altbyapıya sahip sınıflara ve yeterli sayıda özel eğitim öğretmenine ve özel ders öğretmenine ihtiyaç olduğunu vurgulayan konuşmacılar, bu yönde çaba göstermenin herkesin sorumluluğunda olduğunu ifade ettiler.

”Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’nın” çıkarılmasının gerekliliğini vurgulayan konuşmacılar Özge Yiğit ve Bensu Koçak, bu sayede özel gereksinimle bireylerin daha iyi imkanlara kavuşacağını dile getirdiler.

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