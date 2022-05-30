Künye
Kıbrıs 37
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sınır dışı edilecek!
Sınır dışı edilecek!
Lefkoşa'da fahişelik suçu!
Lefkoşa'da fahişelik suçu!
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza taciz iddiası
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza...
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar

KTÖS: Hızla fakirleşiyor, yoksullaşıyoruz

Kıbrıs Türk Öğretmenler sendikası (KTÖS) yaptığı yazılı açıklamada zamları eleştirdi.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 13:51
124 Okunma
KTÖS: Hızla fakirleşiyor, yoksullaşıyoruz

Yapılan açıklamada "Türk Lirası kullanmanın yarattığı olumsuzluklar nedeniyle, etkisi uzun süre hissedilecek bir şekilde hızla fakirleşiyor, yoksullaşıyoruz" denildi.

İşte açıklamanın tamamı:

Türk Lirası kullanmanın yarattığı olumsuzluklar nedeniyle, etkisi uzun süre hissedilecek bir şekilde hızla fakirleşiyor, yoksullaşıyoruz.

Türk Lirasının değer kaybı, muazzam zamlar ve enflasyonun yıkıcı etkisi alım gücümüzde “kelebek etkisi" yaratmakta, sahibi olmadığımız milli paranın %88’e ulaşan yıllık enflasyon vergisi boynumuza asılı durmaktadır.

Benzin, tüp gaz, elektrik ve temel gıda maddelerine yapılan zamlar sonrasında maaş ve ücretler erimiştir. Alım gücümüz adanın güney yarısı ile karşılaştırıldığında üç kat gerilemiştir.

Vatandaşı, arabasına nasıl benzin koyup işe nasıl gideceğini, fahiş elektrik kullanım fiyatları nedeniyle sıcaklardan nasıl korunacağını, market alışverişini nasıl ucuza getireceğini düşünür hale düşürenler kendinden utanmalıdır. Kıbrıs Türk Toplumu böyle bir yönetimi hak etmemektedir. 

Vatandaşın alım gücünü korumanın formülü açıktır. Stabil bir muhasebe birimi kullanılması, Kamu ve özelde çalışan tüm ücretlilere hayat pahalılığının gerçek rakamlar üzerinden iki ayda bir ödenmesi gereklidir. Asgari ücretin en düşük memur maaşı seviyesine getirilmesi ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyat artışının olmaması, toplumu koruyabilecek ekonomik araçlardır.

Hükümet ortakları sözde teslimiyet protokolünün eylem planı ile ilgilenmek yerine,  ekonomik sorunlara çözüm üretmek için çalışmalıdır.

Kamuda ve özelde çalışan emekçilerinin alım gücünü koruyabilmesi için alternatif önerilerimiz geçerliliğini korumaktadır. Bu önerilerin hayata geçirilmesi için sendikalar ile birlikte mücadeleye devam edeceğiz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geçen hafta 71 trafik kazası meydana geldi
Geçen hafta 71 trafik kazası meydana geldi
Yeşil: "Müfettiş eksiğimiz var"
Yeşil: "Müfettiş eksiğimiz var"
Sıcaklık 38 dereceye çıkacak
Sıcaklık 38 dereceye çıkacak










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim